1501 Rue de Bleury 6e etage

Montréal, QC H3A 2J2, Canada

Portfolio Boost – Accès complet (sans review portfolio)
10 $

Ce billet te donne accès à toutes les activités de l’événement, à l’exception de la review de portfolio 1:1.

Inclus :

  • Clinique de CV avec RhumRH.
  • Ateliers & mini-conférences.
  • Séance photo pro.
  • Networking Creative Connect en présence de supervisor & pro (boisson incluse).

👉 L’option idéale si tu veux profiter de la dynamique de l’événement, échanger et développer ton réseau.

Accès networking gratuit
Gratuit

Ce billet te donne accès uniquement au moment de networking.
⚠️ Attention : la boisson n’est pas incluse dans ce billet.
Le coût des autres billets sert uniquement à couvrir les frais liés au bar.
👉 L’option idéale si tu veux simplement venir discuter pendant le networking.

Portfolio Boost & Soutien Creative Connect
20 $

🎟 Portfolio Boost & Soutien Creative Connect

Avec ce billet, tu participes à toutes les activités de Portfolio Boost (hors review portfolio) et tu soutiens directement l’OBNL Creative Connect 💜.

Inclus :

  • Clinique de CV avec rhum.hr.
  • Ateliers & mini-conférences.
  • Séance photo pro
  • Networking Creative Connect (boisson incluse).
  • Ton soutien aide à financer les futures activités et événements de Creative Connect.

👉 Pour celles et ceux qui veulent participer tout en appuyant la mission de Creative Connect !

Portfolio Boost – Accès complet + Review Portfolio
10 $

🎟 Portfolio Boost – Accès complet + Review Portfolio

Ce billet te donne accès à toutes les activités de Portfolio Boost + une review 1:1 ( 20min ) de ton portfolio avec un professionnel de l’industrie (animation 2D/3D, gaming, VFX).
Inclus :

  • Review portfolio 1:1 (places garanties, apporte ton ordinateur/iPad).
  • Clinique de CV avec rhum.hr.
  • Ateliers & mini-conférences.
  • Séance photo pro à l'école NAD-UQAC
  • Networking Creative Connect (boisson incluse).

👉 Le choix idéal si tu veux profiter au maximum de l’événement et obtenir un feedback personnalisé. rhum.hr te partagera un formulaire afin de matcher ton profil avec la personne la plus adaptée pour la review.

*Ceci n'est pas un entretien de recrutement

Portfolio Boost –Accès complet + Liste d’attente Review
10 $

🎟 Portfolio Boost – Liste d’attente Review Portfolio

Ce billet te donne accès à toutes les activités de Portfolio Boost, et ajoute ton nom à la liste d’attente pour une review 1:1.

  • Si des places se libèrent, tu seras contacté en priorité ✅.
  • Attention : cela ne garantit pas l’accès à une review de portfolio.

Inclus :

  • Accès complet à l’événement (clinique CV, ateliers, photo pro, networking).
  • Ton nom sur la liste d’attente pour la review portfolio.

👉 Parfait si tu veux participer à tout l’événement et tenter ta chance pour une place en review.

