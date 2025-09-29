Le Nano Festival

Organisé par

Le Nano Festival

À propos de cet événement

Ventes fermées

Potluck Érudit - 5e édition

210 QC-257

Lingwick, QC J0B 2Z0, Canada

Week-end complet SOLIDAIRE
60 $

Voici le prix minimum, qui nous permet de payer la location du Town Hall.

Week-end complet RÉGULIER
75 $

Voici le prix de base, qui nous permet de payer la location du Town Hall, en plus de fournir des collations ainsi que les deux soupers et déjeuners.

Week-end complet MÉCÈNE
95 $

Voici une belle occasion de soutenir le projet financièrement et de permettre à d'autres de participer. Merci!

Billet vendredi
30 $

Accès aux activités du vendredi soir.

Billet samedi
50 $

Accès aux activités de la journée du samedi.

Billet dimanche
30 $

Accès aux activités de la journée du dimanche.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!