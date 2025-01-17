Pour encore 30 ans de Secondaire en spectacle

1 choix de couleur. Imprimé par sérigraphie ici, au Québec. Chandail molleton à col rond, coupe classique. 50 % coton, 50 % polyester Taxes et livraison INCLUSES.
Crewneck - Nostalgique
CA$60
Modèle nostalgique avec un clin d'oeil au tout premier logo de Secondaire en spectacle. 1 choix de couleur. Imprimé par sérigraphie ici, au Québec. Chandail molleton col rond, coupe classique. 50 % coton, 50 % polyester. Taxes et livraison INCLUSES.
Hoodie - Spectaculaire depuis 1994
CA$65
Taxes et livraison INCLUSES.
3 choix de couleur (noir, marine et beige)
Chandail molleton à capuchon. Coupe classique.
50 % coton, 50 % polyester
Chandail imprimé directement ici au Québec.
Hoodie - Je suis spectaculaire
CA$65
Taxes et livraison INCLUSES.
3 choix de couleur (noir, marine et beige)
Chandail molleton à capuchon. Coupe classique.
50 % coton, 50 % polyester
Chandail imprimé directement ici au Québec.
T-shirt
CA$35
2 choix de modèles/couleurs (marine et noir). Imprimé par sérigraphie ici, au Québec. Chandail manches courtes, coupe semi-ajustée. 100% coton prérétréci. Taxes et livraison INCLUSES.
T-shirt à manches longues
CA$45
3 choix de modèles/couleurs (gris cendré, noir et marine). Imprimé par sérigraphie ici, au Québec. Chandail manches longues, 100% coton prérétréci. Taxes et livraison INCLUSES.
Bas SES - Les classiques
CA$15
2 couleurs disponibles : noir et blanc. Bas de sport 100% coton, créés en collaboration avec l'entreprise trifluvienne TopTop. Taxes et livraison INCLUSES.
Duo de bas SES - Pratique et spectacle
CA$25
2 paires de bas sont incluses dans ce duo : une pour la pratique générale et une pour le spectacle! Bas de sport 100% coton, créés en collaboration avec l'entreprise trifluvienne TopTop. Taxes et livraison INCLUSES.
Tuque & bandeau - Spectaculaire depuis 1994
CA$35
2 modèles de tuque, 6 choix de couleurs et 1 bandeau! Items fabriqués au Québec par l'entreprise Écogriffe. Taxes et livraison INCLUSES.
Sac fourre-tout
CA$30
3 modèles disponibles (coeur, micro et SES). Imprimé au Québec. Fabriqué à 100% de matières recyclées (70% coton + 30% plastique). Dimensions : 37,5 cm X 42 cm (14,75 po X 16,5 po). Taxes et livraison INCLUSES.
Porte-clé Secondaire en spectacle
CA$10
Porte-clé réalisé en collaboration avec Imprintik, une entreprise d'impression 3D menée par un jeune de 17 ans qui souhaitait s'impliquer pour Secondaire en spectacle. Taxes et livraison INCLUSES.
