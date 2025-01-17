Pour encore 30 ans de Secondaire en spectacle

2 paires de bas sont incluses dans ce duo : une pour la pratique générale et une pour le spectacle! Bas de sport 100% coton, créés en collaboration avec l'entreprise trifluvienne TopTop. Taxes et livraison INCLUSES.

2 paires de bas sont incluses dans ce duo : une pour la pratique générale et une pour le spectacle! Bas de sport 100% coton, créés en collaboration avec l'entreprise trifluvienne TopTop. Taxes et livraison INCLUSES.

seeMoreDetailsMobile