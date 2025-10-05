Soutenir #ValorisonsMaProfession | Contributions entreprises

Vous avez quelque chose à offrir à VMP? Sélectionnez cette option, répondez à quelques questions et un membre de notre équipe vous contactera.



Nos besoins actuels :

*Matériel promotionnel de sensibilisation, pour kiosques lors de divers événements

*Hébergement, restauration et déplacements (environs de Québec et Trois-Rivières pour le moment, et bien plus à venir)

*Soutien-conseil pour mise à jour régulière du site web

*Organisation d'événements

*Matériel informatique

*N'hésitez pas à nous offrir d'autres biens et services que vous jugez pertinents.