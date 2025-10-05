Soutenir #ValorisonsMaProfession | Contributions entreprises

Vous avez quelque chose à offrir à VMP? Sélectionnez cette option, répondez à quelques questions et un membre de notre équipe vous contactera.
Nos besoins actuels :
*Matériel promotionnel de sensibilisation, pour kiosques lors de divers événements
*Hébergement, restauration et déplacements (environs de Québec et Trois-Rivières pour le moment, et bien plus à venir)
*Soutien-conseil pour mise à jour régulière du site web
*Organisation d'événements
*Matériel informatique
*N'hésitez pas à nous offrir d'autres biens et services que vous jugez pertinents.
Mention de remerciement dans un post collectif dédié au type de forfait choisi.
Tous les avantages du forfait Soutien. Logo dans notre document de présentation lors des événements officiels de l'année en cours.
Tous les avantages des forfaits précédents. 1 message ou offre exclusive dans nos communications par courriel. Publication exclusive pour votre entreprise sur notre page Facebook. Votre logo dans nos publications de type vidéo. Un membre de notre équipe vous contactera pour convenir ensemble des modalités.
