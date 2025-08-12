La Grande Table

Organisé par

La Grande Table

À propos de cet événement

Pousse-la ta toune Promutuel Assurance 2025

53 Rue Wellington N

Sherbrooke, QC J1H 5A9, Canada

Table VIP 1200 $
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Obtenez 10 entrées pour le coquetel VIP au O'Chevreuil Taverne américaine précédant le spectacle et obtenez une place réservée de choix lors de la soirée musicale au Théâtre Granada.

Table forfait plus 600 $
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Achetez un table Forfait plus et obtenez une table de 10 personnes réservée lors de la soirée ainsi qu'une consommation pour chacun de vos invités.

L'achat d'une table donne droit à un crédit d'impôt de 300 $

Billet VIP
120 $

Obtenez une entrée pour le coquetel VIP au O'Chevreuil Taverne américaine précédant le spectacle et obtenez une place réservée de choix lors de la soirée musicale au Théâtre Granada.

Billet Don
200 $

Faites un don supplémentaire de 100 $ et obtenez une entrée pour le coquetel VIP au O'Chevreuil Taverne américaine précédant le spectacle et obtenez une place réservée de choix lors de la soirée musicale au Théâtre Granada.

Billet individuel Forfait Plus
70 $

Obtenez un billet de spectacle et une consommation pour profiter du spectacle.

L'achat d'un billet donne droit à un crédit d'impôt de 30 $

Admission générale
50 $

Ce billet donne droit à une admission générale pour le spectacle.

L'achat d'un billet donne droit à un crédit d'impôt de 30 $

Admission enfant 0-12 ans
Gratuit
Admission adolescent 13-17 ans
15 $
2 tables présentateur Promutuel Assurance Centre-Sud
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 16 billets

Expérience VIP pour 16 personnes, incluant le coquetel VIP d'avant-spectacle et 3 bouteilles de vin par table lors de la soirée

1 table commandite des ballons moitié-moitié
8 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Expérience VIP pour 10 personnes, incluant le coquetel VIP d'avant-spectacle et 3 bouteilles de vin lors de la soirée

1 table commandite du photobooth
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Expérience VIP pour 4 personnes, incluant le coquetel VIP d'avant-spectacle et 3 bouteilles de vin lors de la soirée

1 table commandite du coquetel
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Expérience VIP pour 8 personnes, incluant le coquetel VIP d'avant-spectacle et 3 bouteilles de vin lors de la soirée

1 table commandite OR
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Expérience VIP pour 8 personnes, incluant le coquetel VIP d'avant-spectacle et 3 bouteilles de vin lors de la soirée

1 table commandite ARGENT
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Expérience VIP pour 6 personnes, incluant le coquetel VIP d'avant-spectacle et 2 bouteilles de vin lors de la soirée

Ajouter un don pour La Grande Table

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!