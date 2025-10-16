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À propos de cet événement

Ventes fermées

PowerShift 2026 : Un sommet pour réinventer le sport, le jeu et le mouvement en tant que droits humains

37 King St E

Toronto, ON M5C 1E9, Canada

Gratuit
Inscription au Sommet de 3 jours pour les acteurs de base
395 $

Pour les organisations avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dollars canadiens.

Étudiant - Inscription au Sommet de 3 jours
225 $

Étudiants actuels ou récents diplômés.

Une carte d'étudiant valide sera vérifiée.

Inscription au Sommet de 3 jours
565 $

Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités en journée. Les activités du soir nécessitent une inscription séparée.

226 $
160 $
90 $

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