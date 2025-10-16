PowerShift 2026 : Un sommet pour réinventer le sport, le jeu et le mouvement en tant que droits humains

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À propos de cet événement
Pour les organisations avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million de dollars canadiens.
Étudiants actuels ou récents diplômés.
Une carte d'étudiant valide sera vérifiée.
Profitez du programme complet avec accès à toutes les activités en journée. Les activités du soir nécessitent une inscription séparée.
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