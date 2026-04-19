Pratiques libres - Boogie Woogie & Rhythm'n'Blues

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Quand : Jeudi 7 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2
Quand : Jeudi 14 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2
Quand : Jeudi 21 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2
Quand : Jeudi 28 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2
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