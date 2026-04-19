Boogie Factory

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Pratiques libres - Boogie Woogie & Rhythm'n'Blues

Pratique libre - 7 mai 2026
5 $
Disponible jusqu'au 7 mai

Quand : Jeudi 7 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2

Pratique libre - 14 mai 2026
5 $
Disponible jusqu'au 14 mai

Quand : Jeudi 14 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2

Pratique libre - 21 mai 2026
5 $
Disponible jusqu'au 21 mai

Quand : Jeudi 21 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2

Pratique libre - 28 mai 2026
5 $
Disponible jusqu'au 28 mai

Quand : Jeudi 28 mai 2026
Horaire : 21h00 à 22h00
Lieu : Studio Vert Prana, 4365 R. Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L2

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