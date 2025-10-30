Pré-forum 2026 | Le jeu c'est sérieux: des Fresques pour changer le monde

Organisé par
À propos de cet événement
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Ce type de billet individuel est pour:
Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire
Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation
Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état
Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé
Consultance
*Billet valide pour une personne et non transférable
Ce type de billet individuel est pour:
Étudiant·es à TEMPS PLEIN
Une pièce de justification devra être envoyée à [email protected]
*Billet valide pour une personne et non transférable
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