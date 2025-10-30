Pré-forum 2026 | Le jeu c'est sérieux: des Fresques pour changer le monde

Ce type de billet individuel est pour:

Professionnel·les du milieu OBNL et communautaire

Professionnel·les des milieux de la santé et de l'éducation

Professionnel·les des municipalités, MRC, Ministères, organismes publics et sociétés d'état

Professionnel·les des PME/ Grandes entreprises/secteur privé

Consultance

*Billet valide pour une personne et non transférable