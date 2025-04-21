Saison 2025-2026 - Dépôt

Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
****Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. À titre indicatif, il était de 1090$ pour la saison 2024-25.
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
****Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. À titre indicatif, il était de 1090$ pour la saison 2024-25.
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U8 - 1 jour (2018-2019)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U10 - Régulier (2016-2017)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U10 - 1 jour (2017 seulement)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
__ATTENTION :
Le groupe U10 -- 1 jour est réservée aux "1ère année" (enfants nés en 2017). Les U10 "2e année" doivent obligatoirement choisir l'option 'Régulier'.
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
__ATTENTION :
Le groupe U10 -- 1 jour est réservée aux "1ère année" (enfants nés en 2017). Les U10 "2e année" doivent obligatoirement choisir l'option 'Régulier'.
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U12 (2014-2015)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U14 (2012-2013)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U16 (2010-2011)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U18 (2008-2009)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
U21 (2005-2006-2007)
CA$250
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 250$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
MASTERS
CA$100
Dépôt de 100$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.
Dépôt de 100$ pour l'inscription à la saison 2025-2026
*Le montant total de l'inscription sera communiqué ultérieurement. Dépôt remboursable, à l'exception de frais d’administration de 10% pour chaque dépôt en cas de désistement.