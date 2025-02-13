Pré-vente - À LA UNE - FSA Fashion show

Ce billet admission générale vous donne accès au cocktail de réseautage dès 18h le 15 mars 2025 au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Les portes de la salle vous seront ouvertes à partir de 19h le soir du 15 mars.

Ce billet admission générale vous donne accès au cocktail de réseautage dès 18h le 15 mars 2025 au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Les portes de la salle vous seront ouvertes à partir de 19h le soir du 15 mars.

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