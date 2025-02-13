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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Pré-vente - À LA UNE - FSA Fashion show

805 Av. Wilfrid-Laurier

Québec, QC G1R 2L3, Canada

Admission générale
45 $
Ce billet admission générale vous donne accès au cocktail de réseautage dès 18h le 15 mars 2025 au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Les portes de la salle vous seront ouvertes à partir de 19h le soir du 15 mars.

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