PRÉINSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA - AUTOMNE 2026

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À propos de cet événement
• Dates : du 20 avril au 15 juin 2026 / du 29 juin au 17 août 2026
• Horaire : Lundi de 18h à 19h
• Dates : du 22 avril au 10 juin 2026 / du 08 juillet au 19 août
• Horaire : Mercredi de 17h à 18h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
• Dates : du 20 avril au 15 juin 2026 / du 29 juin au 17 août 2026
• Horaire : Lundi de 17h à 18h
• Dates : du 22 avril au 10 juin 2026 / du 08 juillet au 19 août 2026
• Horaire : Mercredi de 18h à 19h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
• Dates : du 20 avril au 15 juin 2026 / du 29 juin au 17 août 2026
• Horaire : Lundi de 19h à 20h
• Dates : du 22 avril au 10 juin 2026 / du 08 juillet au 19 août 2026
• Horaire : Mercredi de 19h à 20h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
• Dates : du 12 janvier au 21 mai 2026
• Horaire : soirs de semaine, varie selon le niveau
• Lieu : École Joseph-Charbonneau, 8200 rue Rousselot, Montréal
• Coût : 100$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
• Dates : du 10 janvier au 23 mai 2026
• Horaire : Samedi de 9h30 à 12h
• Lieu : École Joseph-Charbonneau, 8200 rue Rousselot, Montréal
• Coût : 40$ par session
• Dates : du 13 janvier au 19 mai 2026
• Horaire : Mardi de 19h30 à 21h
• Lieu : École Joseph-Charbonneau, 8200 rue Rousselot, Montréal
• Coût : 65$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
• Dates : du 05 janvier au 22 juin 2026
• Horaire : Lundi de 9h à 15h
• Dates : du 06 janvier au 23 juin 2026
• Horaire : Mardi de 9h à 15h
• Dates : du 07 janvier au 17 juin 2026
• Horaire : Mercredi de 9h à 15h
• Lieu : Complexe récréatif Gadbois, 5485 ch. de la Côte-Saint-Paul, Montréal
• Coût : 45$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
• Dates : du 10 janvier au 23 mai 2026
• Horaire : Samedi de 9h30 à 12h
• Lieu : École Joseph-Charbonneau, 8200 rue Rousselot, Montréal
• Coût : 40$ par session
• Dates : du 23 avril au 11 juin 2026 / du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 15h30 à 16h30
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : Gratuit
• Dates : du 12 janvier au 15 juin 2026
• Horaire : Lundi de 9h30 à 15h
• Dates : du 06 janvier au 16 juin 2026
• Horaire : Mardi de 9h30 à 15h
• Dates : du 07 janvier au 17 juin 2026
• Horaire : Mercredi de 9h30 à 15h
• Lieu : Chalet du Parc Arthur-Therrien, 3750 boul. Gaétan-Laberge, Montréal
• Coût : 35$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)
• Dates : du 23 avril au 11 juin 2026 / du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal et en virtuel (Google Meet) / Session été : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session • 8$ par séance
• Dates : du 21 avril au 09 juin 2026
• Horaire : Mardi de 15h15 à 16h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 30$ par session
• Dates : du 21 avril au 09 juin 2026
• Horaire : Mardi de 13h15 à 14h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 30$ par session
• Dates : du 21 avril au 09 juin 2026
• Horaire : Mardi de 14h15 à 15h15
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 30$ par session
• Dates : du 23 avril au 11 juin 2026 / du 02 juillet au 20 août 2026
• Horaire : Jeudi de 14h15 à 15h15
• Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal / Session été : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 30$ par session
• Dates : du 20 avril au 15 juin 2026 / du 29 juin au 17 août 2026
• Horaire : Lundi de 15h à 16h
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session • 8$ par séance
• Dates : du 24 avril au 12 juin 2026 / du 03 juillet au 21 août 2026
• Horaire : Vendredi de 13h15 à 14h15 / Session été 13h à 14h
• Lieu : Centre du Plateau, 2275 Bd Saint-Joseph Est, Montréal / Session été : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session • 8$ par séance
• Dates : du 24 avril au 12 juin 2026 / du 03 juillet au 21 août 2026
• Horaire : Vendredi de 15h30 à 16h30
• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal
• Coût : 40$ par session • 8$ par séance
• Dates : du 08 janvier au 18 juin 2026
• Horaire : Jeudi de 9h à 15h
• Lieu : Complexe récréatif Gadbois, 5485 ch. de la Côte-Saint-Paul, Montréal
• Coût : 45$ par session
• Dates : du 17 janvier au 23 mai 2026
• Horaire : Samedi de 15h à 17h
• Lieu : Complexe récréatif Gadbois, 5485 ch. de la Côte-Saint-Paul, Montréal
• Coût : 45$ par session
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