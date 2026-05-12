PRÉINSCRIPTION PROGRAMMATION CIVA - AUTOMNE 2026

• Dates : du 20 avril au 15 juin 2026 / du 29 juin au 17 août 2026

• Horaire : Lundi de 18h à 19h





• Dates : du 22 avril au 10 juin 2026 / du 08 juillet au 19 août

• Horaire : Mercredi de 17h à 18h



• Lieu : Centre de réadaptation Lucie-Bruneau, 2295 Avenue Laurier Est, Montréal

• Coût : 40$ par session (1 session = toutes les dates d'1 horaire)