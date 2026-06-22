Prendre soin de soi quand on est parent

Organisé par
À propos de cet événement
L’atelier est offert gratuitement par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Une contribution de 5 $ est demandée afin de soutenir les frais liés à l’organisation des activités chez Unis pour les petits.
Le billet est valide pour une personne.
Merci de nous aviser de votre incapacité à participer dans un délai de 48 heures avant l’atelier. Cela permettra à une autre personne de profiter de l’atelier!
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