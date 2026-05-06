Prendre soin de son bien-être dans un monde en transformation

Organisé par
À propos de cet événement
La journée complète : explorez, ressourcez-vous, puis laissez-vous emporter par le mouvement. Une expérience de transformation de l'intérieur vers l'extérieur, du soin de soi à la joie partagée.
Une demi-journée pour prendre soin de vous, développer de nouveaux outils et repartir avec des gestes concrets pour naviguer le changement au quotidien.
Une soirée vivante pour se reconnecter à son corps, aux autres et à la joie — par la danse, les percussions et la co-création.
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