Maison du développement durable

Organisé par

Maison du développement durable

À propos de cet événement

Prendre soin de son bien-être dans un monde en transformation

50 Rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, QC H2X 3V4, Canada

Billet Journée + Soirée
90 $

La journée complète : explorez, ressourcez-vous, puis laissez-vous emporter par le mouvement. Une expérience de transformation de l'intérieur vers l'extérieur, du soin de soi à la joie partagée.

Billet Journée seulement
75 $

Une demi-journée pour prendre soin de vous, développer de nouveaux outils et repartir avec des gestes concrets pour naviguer le changement au quotidien.

Billet Soirée seulement
35 $

Une soirée vivante pour se reconnecter à son corps, aux autres et à la joie — par la danse, les percussions et la co-création.

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