Prenez part à la vie de l’Écomusée!

Écomusée du fier monde

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Adulte - 1 an
30 $

Valide jusqu'au 20 avril 2027

Adulte - 2 ans
50 $
Résident ou résidente du Centre-Sud - 1 an
20 $

Valide jusqu'au 20 avril 2027

Une preuve d’adresse sera demandée. Le Centre-Sud s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rue Sherbrooke, entre la rue Saint-Denis et les voies ferrées du Canadien Pacifique, près de la rue Moreau, à l’est.


Résident ou résidente du Centre-Sud - 2 ans
35 $

Une preuve d’adresse sera demandée. Le Centre-Sud s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rue Sherbrooke, entre la rue Saint-Denis et les voies ferrées du Canadien Pacifique, près de la rue Moreau, à l’est.


Étudiant - 1 an
20 $

Valide jusqu'au 20 avril 2027

Une carte étudiante sera demandée.

Étudiant - 2 ans
35 $

Une carte étudiante sera demandée.

Ainé - 1 an
20 $

Valide jusqu'au 20 avril 2027

65 ans et plus

Ainé - 2 ans
35 $

65 ans et plus

Famille - 1 an
60 $

Valide jusqu'au 20 avril 2027

Une famille est composée d’un à deux adultes, et de tous les enfants résidant à la même adresse.

Famille - 2 ans
110 $

Une famille est composée d’un à deux adultes, et de tous les enfants résidant à la même adresse.

Corporatif - 1 an
250 $

Valide jusqu'au 20 avril 2027

Une carte de membre sera émise au nom de l’entreprise.

Corporatif - 2 ans
450 $

Une carte de membre sera émise au nom de l’entreprise.

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