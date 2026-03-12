Prenez part à la vie de l’Écomusée!

À propos des adhésions
Valide jusqu'au 20 avril 2027
Valide jusqu'au 20 avril 2027
Une preuve d’adresse sera demandée. Le Centre-Sud s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rue Sherbrooke, entre la rue Saint-Denis et les voies ferrées du Canadien Pacifique, près de la rue Moreau, à l’est.
Une preuve d’adresse sera demandée. Le Centre-Sud s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la rue Sherbrooke, entre la rue Saint-Denis et les voies ferrées du Canadien Pacifique, près de la rue Moreau, à l’est.
Valide jusqu'au 20 avril 2027
Une carte étudiante sera demandée.
Une carte étudiante sera demandée.
Valide jusqu'au 20 avril 2027
65 ans et plus
65 ans et plus
Valide jusqu'au 20 avril 2027
Une famille est composée d’un à deux adultes, et de tous les enfants résidant à la même adresse.
Une famille est composée d’un à deux adultes, et de tous les enfants résidant à la même adresse.
Valide jusqu'au 20 avril 2027
Une carte de membre sera émise au nom de l’entreprise.
Une carte de membre sera émise au nom de l’entreprise.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!