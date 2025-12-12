Prêt d'équipement (hiver 2025-2026)

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Vient en paires
Quantité disponible : 40 paires
Vient en paires
Quantité disponible : 50 paires
Âge minimal : 5 ans
Vient en paires
Quantité disponible : 18 paires
Vient en paires
Quantité disponible : 15 paires
Âge minimal : 5 ans
Vient en paires
Quantité disponible : 30 paires
Quantité disponible : 3
Âge minimal : 5 ans
Adaptée aux personnes à mobilité réduite, cette luge permet de parcourir les sentiers enneigés en glissant sur des skis de fond.
Quantité disponible : 1
Adaptée aux personnes à mobilité réduite, cette luge permet de parcourir les sentiers enneigés en glissant sur des skis de fond.
Quantité disponible : 1
Quantité disponible :
4 gros format
4 petit format
Quantité disponible : À venir au printemps
Quantité disponible :
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$
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