Les Amis de CANOPÉE

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À propos de cette boutique

Prêt d'équipement (hiver 2025-2026)

Raquettes (adultes) item
Raquettes (adultes)
Gratuit

Vient en paires

Quantité disponible : 40 paires

Raquettes (enfants) item
Raquettes (enfants)
Gratuit

Vient en paires

Quantité disponible : 50 paires

Âge minimal : 5 ans

Bâtons de marche (adultes) item
Bâtons de marche (adultes)
Gratuit

Vient en paires

Quantité disponible : 18 paires

Bâtons de marche (enfants) item
Bâtons de marche (enfants)
Gratuit

Vient en paires

Quantité disponible : 15 paires

Âge minimal : 5 ans

Crampons (adultes) item
Crampons (adultes)
Gratuit

Vient en paires

Quantité disponible : 30 paires

Traîneaux (enfants) item
Traîneaux (enfants)
Gratuit

Quantité disponible : 3

Âge minimal : 5 ans

Luges adaptées (adultes) item
Luges adaptées (adultes)
Gratuit

Adaptée aux personnes à mobilité réduite, cette luge permet de parcourir les sentiers enneigés en glissant sur des skis de fond.

Quantité disponible : 1

Luges adaptées (enfants) item
Luges adaptées (enfants)
Gratuit

Adaptée aux personnes à mobilité réduite, cette luge permet de parcourir les sentiers enneigés en glissant sur des skis de fond.

Quantité disponible : 1

Jumelles d’observation item
Jumelles d’observation
Gratuit

Quantité disponible :

4 gros format

4 petit format


Jeux de quilles Molkky item
Jeux de quilles Molkky
Gratuit

Quantité disponible : À venir au printemps

Sacs à dos de LandArt item
Sacs à dos de LandArt
Gratuit

Quantité disponible :

Ballons item
Ballons
Gratuit

Quantité disponible :

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