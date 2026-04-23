Prêt pour la rentrée scolaire 2026-2027

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À propos de cet événement
Veuillez enregistrer les informations de l’enfant et choisir son niveau de scolarité. Le matériel scolaire correspondra au niveau scolaire choisi.
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