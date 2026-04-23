Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

Organisé par

Accompagnement des femmes immigrantes de l'outaouais

À propos de cet événement

Prêt pour la rentrée scolaire 2026-2027

109 Rue Wright

Gatineau, QC J8X 2G7, Canada

Maternelle
Gratuit

Veuillez enregistrer les informations de l’enfant et choisir son niveau de scolarité. Le matériel scolaire correspondra au niveau scolaire choisi.

Primaire
Gratuit

Veuillez enregistrer les informations de l’enfant et choisir son niveau de scolarité. Le matériel scolaire correspondra au niveau scolaire choisi.

Secondaire
Gratuit

Veuillez enregistrer les informations de l’enfant et choisir son niveau de scolarité. Le matériel scolaire correspondra au niveau scolaire choisi.

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