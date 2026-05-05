LA MAITRISE DU CAP INC.

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Prévente Costume de concert

Polo 32.50$ item
Polo 32.50$
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 mai

TISSUS BIZ COOL™ 100% Polyester Sports Interlock • 4.6 oz/yd2 • UPF 50+

Ne pas repasser

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Blouse Femme 52.50$ item
Blouse Femme 52.50$
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 mai

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant. * Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

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Chemise Homme 52.50$ item
Chemise Homme 52.50$
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 mai

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant. * Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

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Jupe 52.50$ item
Jupe 52.50$
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 mai

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant.

* Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.


Tissu en Poly/Cot/Span : Ne pas repasser

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Pantalon Fille 57.50$ item
Pantalon Fille 57.50$
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 mai

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant.

* Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

* Ourlet de pantalon à faire sur mesure . LAVER LE PANTALON AVANT

* Le pantalon rétréci sur la longueur lors du premier lavage. Il est donc important de le laver avant de faire l'ourlet.

* Si la mesure de ceinture de votre enfant, excède 20'', nous contacter.


Tissu en Poly/Cot/Span : Ne pas repasser

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Pantalon Garçon 57.50$ item
Pantalon Garçon 57.50$
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 mai

* Les mesures suivantes sont en pouces et correspondent à la MESURE DU VÊTEMENT et non pas à la mesure de l'enfant.

* Prendre les mesures à plat d'un vêtement similaire que vous avez à la maison.

* Ourlet de pantalon à faire sur mesure . LAVER LE PANTALON AVANT

* Le pantalon rétréci sur la longueur lors du premier lavage. Il est donc important de le laver avant de faire l'ourlet.

* Si la mesure de ceinture de votre enfant, excède 20'', nous contacter.


Tissu en Poly/Cot/Span : Ne pas repasser

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Hoodie 55$ item
Hoodie 55$
Gratuit
Disponible jusqu'au 31 mai

100% Polyester soft-touch

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