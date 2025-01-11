Prévente de la saison 2025 MABF

En achetant le combo VIP, vous obtenez :

L’abonnement annuel (autocollant), un droit de participation aux trois rides de la saison 2025 et un t-shirt manches longues Dry-Fit édition 2025 offert gratuitement (taille au choix, modèles homme et femme disponibles)

Valeur de 160 $, offert à 120 $ !

Votre combo VIP vous sera remis lors de votre première ride.