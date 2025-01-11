Prévente de la saison 2025 MABF

En achetant le combo VIP, vous obtenez :
L’abonnement annuel (autocollant), un droit de participation aux trois rides de la saison 2025 et un t-shirt manches longues Dry-Fit édition 2025 offert gratuitement (taille au choix, modèles homme et femme disponibles)
Valeur de 160 $, offert à 120 $ !
Votre combo VIP vous sera remis lors de votre première ride.
Vous ne roulez pas avec nous, mais souhaitez nous encourager tout en profitant de nos tracés GPX ?
Soutenez-nous en achetant uniquement la carte de membre (autocollant).
Nous communiquerons avec vous pour vous l’envoyer.
Pas de carte de membre requis, mais un frais de 30$ est requis pour participer à l'activité
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!