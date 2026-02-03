ACHAT - Saison 2026 MABF

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À propos de cet événement
Faites l'achat d'un t-shirt manches courtes Dry-Fit, édition 2026 (Taille au choix, modèles femme et homme disponibles)
Votre t-shirt vous sera remis lors de votre première ride.
IMPORTANT : Disponibles, jusqu’au 7 mai 2026.
En achetant le combo VIP, vous obtenez :
Valeur de 170 $, offert à seulement 140 $
Votre combo VIP vous sera remis lors de votre première ride.
IMPORTANT : Seulement 80 Cartes VIP seront disponible, jusqu'au 7 mai au plus tard. Faites vites : premiers arrivés, premiers servis. 😉
La carte de membre est obligatoire pour participer à nos activités officielles.
(Elle vous sera remise lors de votre première activité de la saison ou envoyée par la poste si vous ne participez pas à une activité en personne.)
Vous ne roulez pas avec nous cette année ?
Même si vous ne participez pas aux randonnées, votre carte de membre demeure une excellente façon de soutenir Moto-Aventure Bois-Francs.
🟢 Accès à nos tracés GPX exclusifs (disponibles sur notre site web)
🟢 Contribution directe au développement et à l’organisation de nos événements
🟢 Appartenance à une communauté passionnée de moto aventure
En devenant membre, vous bénéficiez également de :
🟢 50 $ de rabais sur une formation journalière chez Moto Vision Aventure
🟢 50 $ de rabais applicable sur une inscription à un événement chez Techni-Aventure
Saison 2026 : Dès que les réservations pour nos trois randonnées seront ouvertes, vous serez informé par courriel.
Vous obtenez : l’abonnement annuel (autocollant) et un droit de participation à la ride du 30 mai 2026 (dîner 3 services inclus).
Votre abonnement et votre droit de participation vous seront remis lors de votre prochaine ride.
Cet item s’adresse aux membres déjà détenteurs de la carte annuelle qui désirent participer uniquement à la ride du 30 mai (dîner 3 services inclus).
Cet item s’adresse aux membres déjà détenteurs de la carte annuelle qui désirent participer uniquement à la ride du 15 août (dîner 3 services inclus).
Cet item s’adresse aux membres déjà détenteurs de la carte annuelle qui désirent participer uniquement à la ride du 26 septembre (dîner 3 services inclus).
Pour une deuxième personne sur une moto, un frais de 30$ est requis pour participer à la ride du 30 mai (dîner 3 services inclus). La carte de membre n'est pas nécessaire pour un accès « Backseat ».
Pour une deuxième personne sur une moto, un frais de 30$ est requis pour participer à la ride du 15 août (dîner 3 services inclus). La carte de membre n'est pas nécessaire pour un accès « Backseat ».
Pour une deuxième personne sur une moto, un frais de 30$ est requis pour participer à la tide du 26 septembre (dîner 3 services inclus). La carte de membre n'est pas nécessaire pour un accès « Backseat ».
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