Moto-Aventure Bois-Francs

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Moto-Aventure Bois-Francs

À propos de cet événement

ACHAT - Saison 2026 MABF

T-Shirt MABF - édition 2026 - Disponible jusqu'au 7 mai 2026 (Copier) item
T-Shirt MABF - édition 2026 - Disponible jusqu'au 7 mai 2026 (Copier) item
T-Shirt MABF - édition 2026 - Disponible jusqu'au 7 mai 2026 (Copier)
50 $
Disponible jusqu'au 5 mai

Faites l'achat d'un t-shirt manches courtes Dry-Fit, édition 2026 (Taille au choix, modèles femme et homme disponibles)
Votre t-shirt vous sera remis lors de votre première ride.

IMPORTANT : Disponibles, jusqu’au 7 mai 2026.

Combo VIP 2026 (Valeur de 170$ - pour 140$) - Avant le 7 mai item
Combo VIP 2026 (Valeur de 170$ - pour 140$) - Avant le 7 mai item
Combo VIP 2026 (Valeur de 170$ - pour 140$) - Avant le 7 mai item
Combo VIP 2026 (Valeur de 170$ - pour 140$) - Avant le 7 mai
140 $
Disponible jusqu'au 5 mai

En achetant le combo VIP, vous obtenez :

  • L’abonnement annuel (autocollant);
  • Le droit de participation aux trois rides de la saison 2026, incluant un dîner 3 services à chaque événement;
  • Un t-shirt Dry-Fit manches courtes, édition 2026, offert gratuitement (taille au choix, modèles homme et femme disponibles).

Valeur de 170 $, offert à seulement 140 $


Votre combo VIP vous sera remis lors de votre première ride.

IMPORTANT : Seulement 80 Cartes VIP seront disponible, jusqu'au 7 mai au plus tard. Faites vites : premiers arrivés, premiers servis. 😉

Carte de membre annuelle 2026 item
Carte de membre annuelle 2026
30 $

La carte de membre est obligatoire pour participer à nos activités officielles.


(Elle vous sera remise lors de votre première activité de la saison ou envoyée par la poste si vous ne participez pas à une activité en personne.)


Vous ne roulez pas avec nous cette année ?


Même si vous ne participez pas aux randonnées, votre carte de membre demeure une excellente façon de soutenir Moto-Aventure Bois-Francs.

🟢 Accès à nos tracés GPX exclusifs (disponibles sur notre site web)

🟢 Contribution directe au développement et à l’organisation de nos événements

🟢 Appartenance à une communauté passionnée de moto aventure


En devenant membre, vous bénéficiez également de :

🟢 50 $ de rabais sur une formation journalière chez Moto Vision Aventure

🟢 50 $ de rabais applicable sur une inscription à un événement chez Techni-Aventure


Saison 2026 : Dès que les réservations pour nos trois randonnées seront ouvertes, vous serez informé par courriel.

Abonnement annuel 2026 + accès à la ride du 30 mai item
Abonnement annuel 2026 + accès à la ride du 30 mai item
Abonnement annuel 2026 + accès à la ride du 30 mai
60 $
Disponible jusqu'au 26 mai

Vous obtenez : l’abonnement annuel (autocollant) et un droit de participation à la ride du 30 mai 2026 (dîner 3 services inclus).


Votre abonnement et votre droit de participation vous seront remis lors de votre prochaine ride.

Accès à la ride du 30 mai 2026 seulement
30 $
Disponible jusqu'au 26 mai

Cet item s’adresse aux membres déjà détenteurs de la carte annuelle qui désirent participer uniquement à la ride du 30 mai (dîner 3 services inclus).

Accès à la ride du 15 août 2026 seulement
30 $
Disponible jusqu'au 11 août

Cet item s’adresse aux membres déjà détenteurs de la carte annuelle qui désirent participer uniquement à la ride du 15 août (dîner 3 services inclus).

Accès à la ride du 26 septembre 2026 seulement
30 $
Disponible jusqu'au 22 sept.

Cet item s’adresse aux membres déjà détenteurs de la carte annuelle qui désirent participer uniquement à la ride du 26 septembre (dîner 3 services inclus).

Accès «Backseat» pour la ride du 30 Mai 2026
30 $
Disponible jusqu'au 26 mai

Pour une deuxième personne sur une moto, un frais de 30$ est requis pour participer à la ride du 30 mai (dîner 3 services inclus). La carte de membre n'est pas nécessaire pour un accès « Backseat ».

Accès «Backseat» pouy la ride du 15 août 2026
30 $
Disponible jusqu'au 11 août

Pour une deuxième personne sur une moto, un frais de 30$ est requis pour participer à la ride du 15 août (dîner 3 services inclus). La carte de membre n'est pas nécessaire pour un accès « Backseat ».

Accès «Backseat» pour la ride du 26 septembre 2026
30 $
Disponible jusqu'au 22 sept.

Pour une deuxième personne sur une moto, un frais de 30$ est requis pour participer à la tide du 26 septembre (dîner 3 services inclus). La carte de membre n'est pas nécessaire pour un accès « Backseat ».

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