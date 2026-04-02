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Prévente Exposition MAX

T-Shirt MAXimum item
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20 $

Design des personnes étudiantes en graphsime

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Étui à crayon item
Étui à crayon
15 $

Pensé, conçu et cousu par les personnes étudiantes en graphisme

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Porte-clé item
Porte-clé
3 $

Disponible en 4 couleurs

Impression 3D d'un design fait par les étudiant.es en graphisme

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Ensemble étui à crayon surprise item
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Ensemble étui à crayon surprise
18 $

Coffre à crayon avec porte-clé aux choix (disponible en 4 couleurs) avec freebies surprise!

100% conçus par les étudiant.es en graphisme

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Tote Bag MAX item
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Tote Bag MAX
15 $
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Affiche 24 x 36 po item
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Affiche 24 x 36 po
45 $

Cadre non inclus*

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