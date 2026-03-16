Prévente - Factory 3KBM - L'academie 3KBM

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À propos de cet événement
En devenant membre FONDATEUR, tu bénéficies d'un Rabais 10% a vie sur L'Académie 3KBM :
Ce service est un ajout (“add-on”) et doit obligatoirement être combiné avec l’inscription au programme “Membre VIP – Académie 3KBM (6 à 17 ans) 2 sessions par fin de semaine.
Comment ça fonctionne👨👩👧👦
- 1er enfant : inscrit au programme Membre VIP (Tarif régulier)
- 1 Frère ou 1 sœur : ajoutés via l’option Frères & Sœurs VIP (130$)
- Chaque enfant a accès au programme complet
- Chaque enfant a son Chandail exclusif “Fondateur” (Offre unique)
- Chaque enfant a sa Camisole de l'académique 3KBM obligatoire (Offre unique)
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