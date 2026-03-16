L'astre KBM

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L'astre KBM

À propos de cet événement

Prévente - Factory 3KBM - L'academie 3KBM

4755 Bd Couture

Saint-Léonard, QC H1R 3X1, Canada

Membre VIP L'académie 3KBM - 6 à 17 ans (Rabais 10%)
100 $
Disponible jusqu'au 19 avr.

En devenant membre FONDATEUR, tu bénéficies d'un Rabais 10% a vie sur L'Académie 3KBM :

  • Frais d’inscription - 1 jeune (Inclus)
  • 1 Chandail exclusif “Fondateur” (Offre unique)
  • 1 Camisole de l'académique 3KBM obligatoire (Offre unique)
  • Début et fin : 9 mai 2026 au 11 juillet 2026
  • Choisir UNE journée - Samedi OU Dimanche
  • Heure : 9h00 à 14h00 (1h15 mins) TOUTES les catégories
  • Durée : 10 semaines (1 session par fin de semaine)
  • Joueurs débutants à intermédiaires
  • Ballon obligatoire - apporter votre ballon (Taille 5-6-7)
Membre VIP Les Frères & Sœurs - L'Académie 3KBM
130 $
Disponible jusqu'au 19 avr.

⚠️ Condition obligatoire (IMPORTANT)

Ce service est un ajout (“add-on”) et doit obligatoirement être combiné avec l’inscription au programme “Membre VIP – Académie 3KBM (6 à 17 ans) 2 sessions par fin de semaine.

Comment ça fonctionne👨‍👩‍👧‍👦

  • 1er enfant : inscrit au programme Membre VIP (Tarif régulier)
  • 1 Frère ou 1 sœur : ajoutés via l’option Frères & Sœurs VIP (130$)
  • Chaque enfant a accès au programme complet
  • Chaque enfant a son Chandail exclusif “Fondateur” (Offre unique)
  • Chaque enfant a sa Camisole de l'académique 3KBM obligatoire (Offre unique)
Membre VIP L'académie 3KBM - 6 à 11 ans (Rabais 10%)
180 $
Disponible jusqu'au 19 avr.

En devenant membre FONDATEUR, tu bénéficies d'un Rabais 10% a vie sur L'Académie 3KBM :

  • Frais d’inscription - 1 jeune (Inclus)
  • 1 Chandail exclusif “Fondateur” (Offre unique)
  • 1 Camisole de l'académique 3KBM obligatoire (Offre unique)
  • Début et fin : 9 mai 2026 au 11 juillet 2026
  • Samedi & Dimanche
  • Catégorie : 6 à 8 ans - Heure : 9h00 à 10h15 (1h15 mins)
  • Catégorie : 9 à 11 ans - Heure : 10h15 à 11h30 (1h15 mins)
  • Durée : 10 semaines (2 sessions par fin de semaine)
  • Joueurs débutants à intermédiaires
  • Ballon obligatoire - apporter votre ballon (Taille 5-6)
Membre VIP L'académie 3KBM - 12 à 17 ans (Rabais 10%)
200 $
Disponible jusqu'au 19 avr.

En devenant membre FONDATEUR, tu bénéficies d'un Rabais 10% a vie sur L'Académie 3KBM :

  • Frais d’inscription - 1 jeune (Inclus)
  • 1 Chandail exclusif “Fondateur” (Offre unique)
  • 1 Camisole de l'académique 3KBM obligatoire (Offre unique)
  • Début et fin : 9 mai 2026 au 11 juillet 2026
  • Samedi & Dimanche
  • Catégorie :12 à 14 ans - Heure : 11h30 à 12h45 (1h15 mins)
  • Catégorie : 15 à 17 ans - Heure : 12h45 à 14h00 (1h15 mins)
  • Durée : 10 semaines (2 sessions par fin de semaine)
  • Joueurs débutants à intermédiaires
  • Ballon obligatoire - apporter votre ballon (Taille 6-7)
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