Prévente Recueil ÉCHOS DE L'IMAGINAIRE 2e édition

Organisé par
À propos de cet événement
Vous devez récupérer votre copie au lancement le 11 avril 2026
13h à 17h au Carrefour Jean-Louis Vallée
1280 Av. Trudelle, Plessisville.
Vous devez récupérer votre copie sur rendez-vous au 59, rue Monfette local 227, dès le 13 avril. Nous vous contacterons pour déterminer le moment de l'échange.
Vous devez récupérer votre copie sur rendez-vous au 1140, rue Cormier, dès le 13 avril. Nous vous contacterons pour déterminer le moment de l'échange.
Quelle chance!
Il nous reste quelques copies de la première édition de ce splendide projet. Nous vous offrons la chance de vous procurer les deux volumes. Nous vous contacterons pour vous remettre votre achat à l'un ou l'autre de nos points de services.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!