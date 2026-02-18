Autisme Centre-du-Québec

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À propos de cet événement

Prévente Recueil ÉCHOS DE L'IMAGINAIRE 2e édition

Plessisville - Au lancement
35 $

Vous devez récupérer votre copie au lancement le 11 avril 2026
13h à 17h au Carrefour Jean-Louis Vallée

1280 Av. Trudelle, Plessisville.

Victoriaville
35 $

Vous devez récupérer votre copie sur rendez-vous au 59, rue Monfette local 227, dès le 13 avril. Nous vous contacterons pour déterminer le moment de l'échange.

Drummondville
35 $

Vous devez récupérer votre copie sur rendez-vous au 1140, rue Cormier, dès le 13 avril. Nous vous contacterons pour déterminer le moment de l'échange.

Deux Recueils première édition et deuxième édition
65 $

Quelle chance!
Il nous reste quelques copies de la première édition de ce splendide projet. Nous vous offrons la chance de vous procurer les deux volumes. Nous vous contacterons pour vous remettre votre achat à l'un ou l'autre de nos points de services.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!