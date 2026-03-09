Organisé par

Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

À propos de cet événement

Prévention du suicide - 21 mai 2026

2815 R. Sherbrooke E suite 301

Montréal, QC H2K 1H2, Canada

Prix régulier
400 $

Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous à [email protected] si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.

Prix réduit : voir dans la description si vous êtes éligible
100 $

Ce tarif est destiné à tous les organismes communautaires de l'île de Montréal qui travaillent en itinérance et est offert grâce à un financement du CIUSS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous à [email protected] si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.

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