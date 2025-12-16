Prier avec Marie et Jean (H-P 2026)

Auprès de la croix de Jésus

en Semaine sainte

Le Centre Manrèse vous propose une soirée de contemplation ignatienne, accompagnée de musique à la harpe et au violon pour vous plonger dans le mystère pascal de Jésus et vous aider à accompagner le Christ en Semaine sainte.

S’arrêter devant le simple et le complexe, malgré nos horaires chargés, les bruits environnants et les bruits intérieurs, s’arrêter un instant pour toucher au mystère de l’infiniment grand.

Animation : Gilles Mongeau, s.j.

Date : 31 mars 2026, 19 h à 21 h

Frais : Contribution volontaire, montant suggéré 15 $





Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102