Printemps 2026 - Sérigraphie en technique directe par Clément Leclerc et Ludovic Fouquet

Les prix sont taxes incluses.





En cas d'annulation de la part du participant :



100% du montant sera remboursé jusqu’au 1 avril 2026.



50% du montant sera remboursé jusqu'au 8 avril 2026.



Aucun remboursement ne sera fait après le 9 avril 2026.



La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.