Printemps 2026 - Sérigraphie en technique directe par Clément Leclerc et Ludovic Fouquet

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À propos de cet événement
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Les prix sont taxes incluses.
En cas d'annulation de la part du participant :
100% du montant sera remboursé jusqu’au 1 avril 2026.
50% du montant sera remboursé jusqu'au 8 avril 2026.
Aucun remboursement ne sera fait après le 9 avril 2026.
La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.
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