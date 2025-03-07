Printemps- Baladi débutant

L’apprentissage du baladi est un exercice complet qui procure une évasion incomparable. Tout en dansant sur des airs du Moyen-Orient, vous apprendrez à bouger chacune de vos articulations avec souplesse et fluidité. Venez partager notre passion pour le baladi à travers un enseignement personnalisé, orienté sur l’amélioration de la posture, sur la détente et sur l’expression artistique.

