PRINTEMPS DES PASSEURS - 18 mars 2025

« L'importance de traiter de sujets sociétaux à travers les oeuvres documentaires jeunesses » Les oeuvres documentaires jeunesse sont à l'honneur dans cette table ronde où Marido Billequey discute avec nos invité·es Josiane Cossette, Claudine Sauvageau et Léonie Villeneuve. Rédactrice, scénariste, collaboratrice à la série Point de vue du Devoir et citoyenne engagée, Josiane Cossette est l’autrice du livre « Raccommodements raisonnables. Chroniques (parfois dures) au cœur tendre » (Somme toute / Le Devoir). Claudine Sauvageau est actuellement chargée de cours au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire et embauchée pour occuper un poste de professeure en didactique du français avec une spécialisation en lecture. Léonie Villeneuve, passionnée de littérature jeunesse, est étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire. L'animatrice et poète Marido Billequey est l'une des trois têtes derrière les soirées Littérature & Autres Niaiseries.

