PRINTEMPS DES PASSEURS - 18 mars 2025

Assistez à toutes les tables rondes avec ce billet vous donnant accès à la journée complète!
*SVP ne réserver que si vous prévoyez passer la journée entière. Autrement, veuillez réserver à la pièce.
Assistez à toutes les tables rondes avec ce billet vous donnant accès à la journée complète!
*SVP ne réserver que si vous prévoyez passer la journée entière. Autrement, veuillez réserver à la pièce.
Table ronde de 10h - 10h45
Gratuit
« L’apport de la littérature dans la lutte pour l’environnement »
C'est la semaine du développement durable à l'UdeS! Venez écouter l'animateur, professeur, auteur et éditeur Étienne Beaulieu échanger avec Simon Paré-Poupart, auteur de l'ouvrage « Ordures! » (LUX éditeur), Pierre Morency, directeur du développement stratégique en économie circulaire chez Défi Polyteck et coprésident de la campagne de dons de la Faculté d’éducation de l’UdeS, au sujet du lien entre littérature et environnement.
« L’apport de la littérature dans la lutte pour l’environnement »
C'est la semaine du développement durable à l'UdeS! Venez écouter l'animateur, professeur, auteur et éditeur Étienne Beaulieu échanger avec Simon Paré-Poupart, auteur de l'ouvrage « Ordures! » (LUX éditeur), Pierre Morency, directeur du développement stratégique en économie circulaire chez Défi Polyteck et coprésident de la campagne de dons de la Faculté d’éducation de l’UdeS, au sujet du lien entre littérature et environnement.
Table ronde de 11h - 11h45
Gratuit
« L'impact du Prix littéraire des Collégien·nes dans l'éveil social »
Jean-François Létourneau, enseignant au département de littérature et communication du Cégep de Sherbrooke, aborde le Prix littéraire des Collégien·nes en compagnie du fondateur du prix, Bruno Lemieux, et deux ancien·nes finalistes, Christian Guay-Poliquin et Dominique Scali. Mélodie Vaillancourt, étudiante de littérature Cégep de Sherbrooke, partage son expérience en tant que jurée de l'édition 2025.
« L'impact du Prix littéraire des Collégien·nes dans l'éveil social »
Jean-François Létourneau, enseignant au département de littérature et communication du Cégep de Sherbrooke, aborde le Prix littéraire des Collégien·nes en compagnie du fondateur du prix, Bruno Lemieux, et deux ancien·nes finalistes, Christian Guay-Poliquin et Dominique Scali. Mélodie Vaillancourt, étudiante de littérature Cégep de Sherbrooke, partage son expérience en tant que jurée de l'édition 2025.
Table ronde de 12h15 - 13h
Gratuit
« Passeurs de lecture et visites d'écrivains·es : l'art de créer des "Rencontres" autour de la littérature. »
Mieux former les futurs enseignant·es et les enseignant·es en exercice afin de stimuler le gout de lire des jeunes est la mission commune des didacticiens du français Martin Lépine et Olivier Dezutter, de la Faculté d’éducation de l’UdeS et coordonnateurs de l’ouvrage « Rencontres : Quand les créatrices et créateurs de livres entrent à l’école. » Dans cette table ronde, animée par la doctorante Mélissa Dumouchel, ils s’entretiendront avec Marie-Hélène Marcoux, conseillère pédagogique pour le projet Passeurs de lecture, Léonie Villeneuve, étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire, et l’autrice-illustratrice pour la jeunesse Caroline Merola.
« Passeurs de lecture et visites d'écrivains·es : l'art de créer des "Rencontres" autour de la littérature. »
Mieux former les futurs enseignant·es et les enseignant·es en exercice afin de stimuler le gout de lire des jeunes est la mission commune des didacticiens du français Martin Lépine et Olivier Dezutter, de la Faculté d’éducation de l’UdeS et coordonnateurs de l’ouvrage « Rencontres : Quand les créatrices et créateurs de livres entrent à l’école. » Dans cette table ronde, animée par la doctorante Mélissa Dumouchel, ils s’entretiendront avec Marie-Hélène Marcoux, conseillère pédagogique pour le projet Passeurs de lecture, Léonie Villeneuve, étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire, et l’autrice-illustratrice pour la jeunesse Caroline Merola.
Table ronde de 13h30 - 14h15
Gratuit
« Le rôle joué par la littérature dans les luttes féministes d'aujourd'hui »
Sarah Bertrand-Savard discute de littérature et féminisme en compagnie de Natalie-Ann Roy, Isabelle Boisclair, et de Alexia Leblanc-Belval.
Natalie-Ann Roy est l'autrice de « Jouissive » (Québec-Amérique) et codirectrice, autrice et illustratrice de la série « Libérer » (Remue-Ménage).
Isabelle Boisclair est professeure à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke.
Alexia Leblanc-Belval est étudiante à la maîtrise en littérature féministe de l'extrême contemporain.
L'animatrice et poète Sarah Bertrand-Savard est l'une des trois têtes derrière les soirées Littérature & Autres Niaiseries.
« Le rôle joué par la littérature dans les luttes féministes d'aujourd'hui »
Sarah Bertrand-Savard discute de littérature et féminisme en compagnie de Natalie-Ann Roy, Isabelle Boisclair, et de Alexia Leblanc-Belval.
Natalie-Ann Roy est l'autrice de « Jouissive » (Québec-Amérique) et codirectrice, autrice et illustratrice de la série « Libérer » (Remue-Ménage).
Isabelle Boisclair est professeure à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke.
Alexia Leblanc-Belval est étudiante à la maîtrise en littérature féministe de l'extrême contemporain.
L'animatrice et poète Sarah Bertrand-Savard est l'une des trois têtes derrière les soirées Littérature & Autres Niaiseries.
Table ronde de 14h30 - 15h15
Gratuit
« La bande-dessinée au coeur de l'éveil social »
L'animateur Félix Morin s'entretient avec l'auteur-illustrateur Keelan Young, l'enseignant Olivier Robin et l'étudiante Alitzel Lopez Sanchez au sujet du lien entre la bande-dessinée et l'éveil social.
Keelan Young est l'auteur et l'illustrateur des bandes dessinées « Djondjon » et « Pots cassés » (Mains libres).
Olivier Robin détient un doctorat en génie mécanique, une maîtrise en acoustique des transports et possède une expérience de 20 ans en recherche et développement en acoustique/vibration. Il est également bédéiste.
Alitzel Lopez Sanchez est étudiante au doctorat en informatique et s'intéresse à l'usage des arts graphiques afin de vulgariser les communications scientifiques.
Félix Morin est animateur, enseignant, critique, chroniqueur pour Les Libraires et membre du comité de rédaction de la revue Lettres québécoises.
« La bande-dessinée au coeur de l'éveil social »
L'animateur Félix Morin s'entretient avec l'auteur-illustrateur Keelan Young, l'enseignant Olivier Robin et l'étudiante Alitzel Lopez Sanchez au sujet du lien entre la bande-dessinée et l'éveil social.
Keelan Young est l'auteur et l'illustrateur des bandes dessinées « Djondjon » et « Pots cassés » (Mains libres).
Olivier Robin détient un doctorat en génie mécanique, une maîtrise en acoustique des transports et possède une expérience de 20 ans en recherche et développement en acoustique/vibration. Il est également bédéiste.
Alitzel Lopez Sanchez est étudiante au doctorat en informatique et s'intéresse à l'usage des arts graphiques afin de vulgariser les communications scientifiques.
Félix Morin est animateur, enseignant, critique, chroniqueur pour Les Libraires et membre du comité de rédaction de la revue Lettres québécoises.
Table ronde de 15h30 - 16h15
Gratuit
« L'importance de traiter de sujets sociétaux à travers les oeuvres documentaires jeunesses »
Les oeuvres documentaires jeunesse sont à l'honneur dans cette table ronde où Marido Billequey discute avec nos invité·es Josiane Cossette, Claudine Sauvageau et Léonie Villeneuve.
Rédactrice, scénariste, collaboratrice à la série Point de vue du Devoir et citoyenne engagée, Josiane Cossette est l’autrice du livre « Raccommodements raisonnables. Chroniques (parfois dures) au cœur tendre » (Somme toute / Le Devoir).
Claudine Sauvageau est actuellement chargée de cours au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire et embauchée pour occuper un poste de professeure en didactique du français avec une spécialisation en lecture.
Léonie Villeneuve, passionnée de littérature jeunesse, est étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire.
L'animatrice et poète Marido Billequey est l'une des trois têtes derrière les soirées Littérature & Autres Niaiseries.
« L'importance de traiter de sujets sociétaux à travers les oeuvres documentaires jeunesses »
Les oeuvres documentaires jeunesse sont à l'honneur dans cette table ronde où Marido Billequey discute avec nos invité·es Josiane Cossette, Claudine Sauvageau et Léonie Villeneuve.
Rédactrice, scénariste, collaboratrice à la série Point de vue du Devoir et citoyenne engagée, Josiane Cossette est l’autrice du livre « Raccommodements raisonnables. Chroniques (parfois dures) au cœur tendre » (Somme toute / Le Devoir).
Claudine Sauvageau est actuellement chargée de cours au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire et embauchée pour occuper un poste de professeure en didactique du français avec une spécialisation en lecture.
Léonie Villeneuve, passionnée de littérature jeunesse, est étudiante en enseignement au préscolaire et au primaire.
L'animatrice et poète Marido Billequey est l'une des trois têtes derrière les soirées Littérature & Autres Niaiseries.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!