Expérience privilège Guylaine Tanguay - 16 mai 2025

Le billet EXPÉRIENCE PRIVILÈGE GUYLAINE TANGUAY inclut: (1) souper gastronomique au Manoir du Lac William / Accès à la section réservée pour le spectacle de Guylaine Tanguay le vendredi 16 mai 2025 / Photo de groupe avec l’artiste / Accès au site du festival et à tous les spectacles et activités du jeudi 15 mai au dimanche 18 mai 2025 / Camping gratuit (sans service) sur le site

Le billet EXPÉRIENCE PRIVILÈGE GUYLAINE TANGUAY inclut: (1) souper gastronomique au Manoir du Lac William / Accès à la section réservée pour le spectacle de Guylaine Tanguay le vendredi 16 mai 2025 / Photo de groupe avec l’artiste / Accès au site du festival et à tous les spectacles et activités du jeudi 15 mai au dimanche 18 mai 2025 / Camping gratuit (sans service) sur le site

Plus de détails...