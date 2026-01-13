<strong>Prix collégial du cinéma québécois - Inscription</strong>

Lors du paiement de votre inscription, n'oubliez pas d'inscrire le numéro de facture qui se trouve sur votre facture. Cela nous permet de vous retracer. Les frais d'adhésion annuels ne sont pas taxables, cependant les frais de services sont à votre discrétion. Il est possible de contribuer à la plateforme Zeffy ou non.

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