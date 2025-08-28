Process+Practice Double Bill 2025 mettant en vedette Boys’ Club Tap Dance Collective et Kiera Breaugh.

Organisé par
1 Colonel Samuel Smith Park Dr, Etobicoke, ON M8V 4B6, Canada
Sélectionnez cette option de billet si vous pouvez couvrir vos dépenses de base mais n'avez pas accès à la richesse générée ou aux économies générationnelles, et disposez de fonds limités pour les activités artistiques, culturelles et récréatives. Maximum de 15 billets par spectacle.
Sélectionnez cette option de billet si vous pouvez couvrir vos dépenses de base, avez un accès limité à la richesse générée ou aux économies générationnelles, et disposez de quelques fonds disponibles pour les activités artistiques, culturelles et récréatives. Maximum de 20 billets par spectacle.
Sélectionnez cette option de billet si vous pouvez couvrir vos dépenses de base, avez un revenu régulier et disposez de fonds supplémentaires à dépenser pour les activités artistiques, culturelles et récréatives.
Sélectionnez cette option de billet si vous avez accès à un salaire stable, à une richesse générée ou à des économies, et pouvez aider à subventionner les options de billets à moindre coût pour cet événement.
