TOES FOR DANCE

Organisé par

TOES FOR DANCE

À propos de cet événement

Process+Practice Double Bill 2025 mettant en vedette Boys’ Club Tap Dance Collective et Kiera Breaugh.

Assembly Hall

1 Colonel Samuel Smith Park Dr, Etobicoke, ON M8V 4B6, Canada

Billet subventionné
11,30 $

Sélectionnez cette option de billet si vous pouvez couvrir vos dépenses de base mais n'avez pas accès à la richesse générée ou aux économies générationnelles, et disposez de fonds limités pour les activités artistiques, culturelles et récréatives. Maximum de 15 billets par spectacle.

Billet réduit
22,60 $

Sélectionnez cette option de billet si vous pouvez couvrir vos dépenses de base, avez un accès limité à la richesse générée ou aux économies générationnelles, et disposez de quelques fonds disponibles pour les activités artistiques, culturelles et récréatives. Maximum de 20 billets par spectacle.

Billet normal
33,90 $

Sélectionnez cette option de billet si vous pouvez couvrir vos dépenses de base, avez un revenu régulier et disposez de fonds supplémentaires à dépenser pour les activités artistiques, culturelles et récréatives.

Billet de supporter
50,85 $

Sélectionnez cette option de billet si vous avez accès à un salaire stable, à une richesse générée ou à des économies, et pouvez aider à subventionner les options de billets à moindre coût pour cet événement.

Ajouter un don pour TOES FOR DANCE

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!