Produits d’érable 2025 (campagne de financement)

Sirop d’érable pur item
Sirop d’érable pur
CA$10
Format de 540 ml (une canne)… une tradition!
Beurre d’érable item
Beurre d’érable
CA$10
Beurre d’érable fait dans les traditions québécoises. Format de 250g
Caramel à l’érable item
Caramel à l’érable
CA$10
Format de 250g. C’est trop bon!
Cornet à l’érable boîte de 6 item
Cornet à l’érable boîte de 6
CA$8
Toujours aussi populaire.
Cornets à l’érable, boîte de 12 item
Cornets à l’érable, boîte de 12
CA$15
Parceque la boîte de 6, ce n’est pas assez!
Sucre d’érable granulé item
Sucre d’érable granulé
CA$10
Pour rehausser vos sundaes ou encore les amateurs qui aiment faire la cuisine avec un soupçon de saveur à l’érable!
Suçon à l’érable item
Suçon à l’érable
CA$2
Un suçon qui goûte l’érable…. hummm
Tire d'érable item
Tire d'érable
CA$10
Dans la plus pure tradition des parties de sucre! Format de 250g.

