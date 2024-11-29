Escadron 711 Pierre-Boucher
eventClosed
Produits d’érable 2025 (campagne de financement)
addExtraDonation
$
Sirop d’érable pur
CA$10
Format de 540 ml (une canne)… une tradition!
Format de 540 ml (une canne)… une tradition!
seeMoreDetailsMobile
closed
Beurre d’érable
CA$10
Beurre d’érable fait dans les traditions québécoises. Format de 250g
Beurre d’érable fait dans les traditions québécoises. Format de 250g
seeMoreDetailsMobile
closed
Caramel à l’érable
CA$10
Format de 250g. C’est trop bon!
Format de 250g. C’est trop bon!
seeMoreDetailsMobile
closed
Cornet à l’érable boîte de 6
CA$8
Toujours aussi populaire.
Toujours aussi populaire.
seeMoreDetailsMobile
closed
Cornets à l’érable, boîte de 12
CA$15
Parceque la boîte de 6, ce n’est pas assez!
Parceque la boîte de 6, ce n’est pas assez!
seeMoreDetailsMobile
closed
Sucre d’érable granulé
CA$10
Pour rehausser vos sundaes ou encore les amateurs qui aiment faire la cuisine avec un soupçon de saveur à l’érable!
Pour rehausser vos sundaes ou encore les amateurs qui aiment faire la cuisine avec un soupçon de saveur à l’érable!
seeMoreDetailsMobile
closed
Suçon à l’érable
CA$2
Un suçon qui goûte l’érable…. hummm
Un suçon qui goûte l’érable…. hummm
seeMoreDetailsMobile
closed
Tire d'érable
CA$10
Dans la plus pure tradition des parties de sucre! Format de 250g.
Dans la plus pure tradition des parties de sucre! Format de 250g.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout