Escadron 711 Pierre-Boucher

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Produits d'érable 2026 (campagne de financement)

Sirop d’érable pur item
Sirop d’érable pur
10 $

Format de 540 ml (une canne)… une tradition!

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Cornet à l’érable boîte de 6 item
Cornet à l’érable boîte de 6
10 $

Toujours aussi populaire.

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Cornets à l’érable, boîte de 12 item
Cornets à l’érable, boîte de 12
18 $

Lorsque la boîte de 6, ce n’est pas assez!

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Tire d'érable, 250g item
Tire d'érable, 250g
10 $

Dans la plus pure tradition des parties de sucre! Format de 250g

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Beurre d’érable, 250g item
Beurre d’érable, 250g
10 $

Beurre d’érable fait dans les traditions québécoises pour accompagner votre ''toast'' du matin! Format de 250g

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Beurre d’érable, 500g item
Beurre d’érable, 500g
18 $

Beurre d’érable fait dans les traditions québécoises... Format de 500g pour les gens dont le format de 250g est trop petit!

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Caramel à l’érable, 250g item
Caramel à l’érable, 250g
10 $

C’est trop bon dans une coupe glacée (sundae)! Format de 250g.

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Suçon à l’érable item
Suçon à l’érable
2 $

Un suçon qui goûte l’érable…. hummm. Un gros succès avec les enfants (petit et grand)!

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Sucre d’érable granulé item
Sucre d’érable granulé
10 $

Pour les amateurs qui aiment faire la cuisine avec un soupçon de saveur à l’érable! (format 8 oz)

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