Produits d'érable 2026 (campagne de financement)

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Format de 540 ml (une canne)… une tradition!
Toujours aussi populaire.
Lorsque la boîte de 6, ce n’est pas assez!
Dans la plus pure tradition des parties de sucre! Format de 250g
Beurre d’érable fait dans les traditions québécoises pour accompagner votre ''toast'' du matin! Format de 250g
Beurre d’érable fait dans les traditions québécoises... Format de 500g pour les gens dont le format de 250g est trop petit!
C’est trop bon dans une coupe glacée (sundae)! Format de 250g.
Un suçon qui goûte l’érable…. hummm. Un gros succès avec les enfants (petit et grand)!
Pour les amateurs qui aiment faire la cuisine avec un soupçon de saveur à l’érable! (format 8 oz)
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