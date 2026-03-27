Produits Post-opératoires

Le coussin en silicone, rectangulaire (silicone médical, biocompatibilité testé selon la norme ISO 10993) est idéal pour être inséré sous les vêtements. Il permet d'augmenter la pression de manière ciblée et de soutenir la thérapie de l'oedème dans sa zone localisée.

La surface texturée permet d'avoir un léger effet de massage de la zone ainsi qu'un massage des cicatrices. Elle protège du relâchement des tissus fibreux.

A placer sous le soutien-gorge/vêtement de compression, directement sur la peau, afin d'augmenter une pression ciblée et de soutenir la thérapie par compression en cas d'œdème particulièrement localisé.

Lavable et réutilisable, facile à nettoyer pour un usage quotidien, livré avec un kit de nettoyage.

100% silicone médical