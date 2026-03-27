Fondation Se Reconstruire

Offert par

Fondation Se Reconstruire

Produits Post-opératoires

FRAIS DE LIVRAISON
20 $

🛈 Prenez note que vous devez obligatoirement ajouter l'option frais de livraison (20 $). Ce frais ne sera appliqué qu’une seule fois par commande. Les commandes sans frais de livraisons seront automatiquement annulée.

0
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Small) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Small) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Small) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Small)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Medium) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Medium) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Medium) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Medium)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Large) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Large) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Large) item
Mamelons auto-adhérents CLAIR (Large)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Small) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Small) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Small) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Small)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Medium) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Medium) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Medium) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Medium)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Large) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Large) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Large) item
Mamelons auto-adhérents AMANDE (Large)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Small) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Small) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Small) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Small)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Medium) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Medium) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Medium) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Medium)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Large) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Large) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Large) item
Mamelons auto-adhérents BRONZÉ (Large)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Small) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Small) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Small) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Small)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Medium) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Medium) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Medium) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Medium)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Large) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Large) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Large) item
Mamelons auto-adhérents FONCÉ (Large)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents Ebony (Small) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Small) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Small) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Small)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents Ebony (Medium) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Medium) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Medium) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Medium)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Mamelons auto-adhérents Ebony (Large) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Large) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Large) item
Mamelons auto-adhérents Ebony (Large)
60 $
  • Aspect très naturel
  • Bords affinés pour une parfaite transition avec la prothèse, le complément mammaire ou le sein reconstruit
  • Disponibles en divers coloris naturels
  • Disponibles en 3 tailles Small (≈ 3,4–3,5 cm) Medium (≈ 4 cm) Large (≈ 4,8 cm)
  • Nos mamelons adhérents sont vendus par paire 

Toute vente est finale. Aucun remboursement ni échange ne sera accordé

0
Bandes larges en silicone pour la cicatrisation item
Bandes larges en silicone pour la cicatrisation item
Bandes larges en silicone pour la cicatrisation
105 $
  • Film Polyuréthane respirant
  • Système d'aide à la préhension
  • Très haute élasticité
  • Film de protection fourni pour une meilleure protection après le nettoyage
  • Réutilisable
  • 2 bandes par paquet

Veuillez noter que cet article est non remboursable et non échangeable une fois ouvert.

Les frais de retour sont à la charge du client.

0
Bandes étroites en silicone pour la cicatrisation item
Bandes étroites en silicone pour la cicatrisation
30 $
  • Film Polyuréthane respirant
  • Système d'aide à la préhension
  • Très haute élasticité
  • Film de protection fourni pour une meilleure protection après le nettoyage
  • Réutilisable
  • 1 unités par paquet

Veuillez noter que cet article est non remboursable et non échangeable une fois ouvert.

Les frais de retour sont à la charge du client.

0
Bandes étroites en silicone pour la cicatrisation item
Bandes étroites en silicone pour la cicatrisation
97 $
  • Film Polyuréthane respirant
  • Système d'aide à la préhension
  • Très haute élasticité
  • Film de protection fourni pour une meilleure protection après le nettoyage
  • Réutilisable
  • 4 bandes par paquet

Veuillez noter que cet article est non remboursable et non échangeable une fois ouvert.

Les frais de retour sont à la charge du client.

0
Couronnes en silicone pour la cicatrisation du sein item
Couronnes en silicone pour la cicatrisation du sein
57 $
  • Film Polyuréthane respirant
  • Système d'aide à la préhension
  • Très haute élasticité
  • Film de protection fourni pour une meilleure protection après le nettoyage
  • Réutilisable
  • 2 bandes par paquet

Veuillez noter que cet article est non remboursable et non échangeable une fois ouvert.

Les frais de retour sont à la charge du client.

0
Ancre en silicone pour la cicatrisation du sein item
Ancre en silicone pour la cicatrisation du sein
85 $
  • Film Polyuréthane respirant
  • Système d'aide à la préhension
  • Très haute élasticité
  • Film de protection fourni pour une meilleure protection après le nettoyage
  • Réutilisable
  • 2 bandes par paquet

Veuillez noter que cet article est non remboursable et non échangeable une fois ouvert.

Les frais de retour sont à la charge du client.

0
Lymph Flow Pad compressif item
Lymph Flow Pad compressif item
Lymph Flow Pad compressif item
Lymph Flow Pad compressif
35 $
  • Le coussin en silicone, rectangulaire (silicone médical, biocompatibilité testé selon la norme ISO 10993) est idéal pour être inséré sous les vêtements. Il permet d'augmenter la pression de manière ciblée et de soutenir la thérapie de l'oedème dans sa zone localisée.
  • La surface texturée permet d'avoir un léger effet de massage de la zone ainsi qu'un massage des cicatrices. Elle protège du relâchement des tissus fibreux.
  • A placer sous le soutien-gorge/vêtement de compression, directement sur la peau, afin d'augmenter une pression ciblée et de soutenir la thérapie par compression en cas d'œdème particulièrement localisé.
  • Lavable et réutilisable, facile à nettoyer pour un usage quotidien, livré avec un kit de nettoyage.
  • 100% silicone médical
  • 100 x 110 mm – taille unique

Veuillez noter que cet article est non remboursable et non échangeable une fois ouvert.

Les frais de retour sont à la charge du client.

0
Lymph Flow coussin anatomique item
Lymph Flow coussin anatomique item
Lymph Flow coussin anatomique item
Lymph Flow coussin anatomique
64 $
  • Coussin en silicone (100 % silicone médical). Idéal à insérer sous les vêtements
  • Pour soutenir la thérapie de l'œdème en cas d'œdème localisé au niveau des seins
  • La surface texturée procure un léger effet de massage grâce aux petits picots situés sur la face interne, ansi qu’un massage des cicatrices et des tissus fibreux
  • Lavable et réutilisable, facile à nettoyer pour un usage quotidien
  • 100% silicone médical
  • Taille unique (peut être découpé individuellement)

Veuillez noter que cet article est non remboursable et non échangeable une fois ouvert.

Les frais de retour sont à la charge du client.

0
Ajouter un don pour Fondation Se Reconstruire

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!