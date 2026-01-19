Intentions de messe

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Payer une intention de messe c'est demander à l'Église universelle (militante, purgeante et triomphante) d'intercéder pour mon intention.
La valeur d'une messe est infinie.
L'ensemble des intentions communes constitue une seule intention de messe. L'Église autorise cette modalité pour permettre à tous d'avoir accès à la grâce d'une messe peu importe ses moyens financiers.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!