La Fabrique De La Paroisse De Saint-Nicolas-de-lévis

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Intentions de messe

Intention de messe - Annoncée item
Intention de messe - Annoncée
25 $

Payer une intention de messe c'est demander à l'Église universelle (militante, purgeante et triomphante) d'intercéder pour mon intention.

La valeur d'une messe est infinie.

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Intention de messe - Commune item
Intention de messe - Commune
Payez ce que vous pouvez

L'ensemble des intentions communes constitue une seule intention de messe. L'Église autorise cette modalité pour permettre à tous d'avoir accès à la grâce d'une messe peu importe ses moyens financiers.

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