Atelier d'histoire de Repentigny

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Programmation 2025-26

Sorcellerie et magie noire en Nouvelle-France (13 mai) item
Sorcellerie et magie noire en Nouvelle-France (13 mai)
10 $

Conférence de Stephan Martel

Mercredi 13 mai 2026 (19h30)

Hôtel de ville Repentigny – Salle du Conseil

 

Plongez au cœur des procès de sorcellerie qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-France. Des accusations aux condamnations, Stephan Martel explore la figure de la sorcière et les histoires de ces accusées.es à travers l'affaire des sorcières de Salem et des quelques vingt-cinq procès en Nouvelle-France.

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