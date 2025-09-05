Programmation 2025-26

Offert par
Conférence de Stephan Martel
Mercredi 13 mai 2026 (19h30)
Hôtel de ville Repentigny – Salle du Conseil
Plongez au cœur des procès de sorcellerie qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-France. Des accusations aux condamnations, Stephan Martel explore la figure de la sorcière et les histoires de ces accusées.es à travers l'affaire des sorcières de Salem et des quelques vingt-cinq procès en Nouvelle-France.
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