Programmation 2025-26

Conférence de Stephan Martel

Mercredi 13 mai 2026 (19h30)

Hôtel de ville Repentigny – Salle du Conseil

Plongez au cœur des procès de sorcellerie qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-France. Des accusations aux condamnations, Stephan Martel explore la figure de la sorcière et les histoires de ces accusées.es à travers l'affaire des sorcières de Salem et des quelques vingt-cinq procès en Nouvelle-France.