Programmation 2026 - Maison Rosalie Cadron

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26 août 2026, 10h-16h:
Joignez-vous à nous pour un atelier où vous apprenez comment créer une courtepointe en pointes folles. Ces pointes folles permettent l'utilisation de retailles afin de créer un objet utile et coloré. Cette pratique était très populaire à travers l'histoire dans le Canada Français ainsi qu'à l'époque de Rosalie.
Venez créer une courtepointe en pointes folles coloré et participez dans cette partie de l'histoire de Rosalie.
27 juin 2026, 10h-16h:
Joignez-vous à nous pour un atelier où vous pouvez créer votre propre poupée de chiffon. À l'époque de Rosalie, les poupées de chiffons étaient très communes et elles étaient souvent faitent par une mère, une soeur ainée ou une tante avec des restants de tissus.
Venez apprendre comment certaines d'entre elles ont créée un jouet unique et participez dans cette partie de l'histoire de Rosalie.
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