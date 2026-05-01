Programmation 2026 - Maison Rosalie Cadron

26 août 2026, 10h-16h:

Joignez-vous à nous pour un atelier où vous apprenez comment créer une courtepointe en pointes folles. Ces pointes folles permettent l'utilisation de retailles afin de créer un objet utile et coloré. Cette pratique était très populaire à travers l'histoire dans le Canada Français ainsi qu'à l'époque de Rosalie.





Venez créer une courtepointe en pointes folles coloré et participez dans cette partie de l'histoire de Rosalie.