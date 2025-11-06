Programmation - ateliers et activités

Mamie-Lait

Mamie-Lait

Entrée en face du grand stationnement à côté du parc Jean-Roger-Durand

15 Bd des Étudiants, Québec, QC G2A 2K9, Canada

Initiation au portage (20 janvier)
5 $

Merci de nous aviser au moins 48h à l'avance en cas d'annulation à l'adresse [email protected]. Si vous devez annuler moins de 48h avant l'atelier, aucun remboursement ne sera émis.

APPORTE TON PORTE-BÉBÉ SI TU EN AS UN


Les coquilles et poussettes devront être laissées à l'extérieur de la salle.

Langage des signes pour bébé (3 février)
5 $

Économiser à l'épicerie (17 février)
Gratuit

Le sommeil du bébé (3 mars)
5 $

Familles : budget et finances (17 mars)
Gratuit

Introduction des solides et DME (31 mars)
5 $

Habitudes numériques au quotidien (7 avril)
Gratuit

Le massage pour bébé (28 avril)
5 $

APPORTE UNE HUILE NEUTRE (EX : PÉPIN RAISIN OU AMANDE) ET UNE COUVERTURE POUR Y DÉPOSER BÉBÉ


Devenir parents, rester amants (5 mai)
5 $

Développement du langage : des idées d'activités (19 mai)
5 $

Manger en famille (2 juin)
Gratuit

Le sommeil du bébé (16 juin)
5 $

