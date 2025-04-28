Programmation du mois d'août

Organisé par
À propos de cet événement
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison. Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
13h30 à 14h30. Rejoignez-nous pour des séances de méditations guidées axées sur la pleine conscience, et offrez-vous un moment de calme et de recentrage.
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner! Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers. 1 billet = 1 duo parent-enfant.
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez les 4 dîners de la semaine de votre enfant (5 à 12 ans). Enlevez le stress quotidien de la préparation des lunchs! Tarifs : 5 $ par enfants membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
