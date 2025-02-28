Programmation du mois d'avril

18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner! Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.

18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner! Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.

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