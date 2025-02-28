Programmation du mois d'avril

18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner!
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner!
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
Ateliers de cuisine - Les pains - 3 avril
5 $
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Atelier boîte à lunch - 7 avril
5 $
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez les 4 dîners de la semaine de votre enfant (5 à 12 ans). Enlevez le stress quotidien de la préparation des lunchs!
Tarifs : 5 $ par enfants membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez les 4 dîners de la semaine de votre enfant (5 à 12 ans). Enlevez le stress quotidien de la préparation des lunchs!
Tarifs : 5 $ par enfants membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
Atelier de cuisine - Les agrumes - 10 avril
5 $
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Bien-être - Méditation - 14 avril
Gratuit
13h30 à 14h30. Le 14 avril, rejoignez-nous pour une séance de méditation guidée et un moment de détente zen.
13h30 à 14h30. Le 14 avril, rejoignez-nous pour une séance de méditation guidée et un moment de détente zen.
Dîner, musique et culture africaine - 16 avril
Gratuit
12h à 15h. Participez à un événement inspirant avec Marcellin Gbazai, danseur et conférencier, où la danse africaine rencontre une réflexion profonde sur le vivre-ensemble. Après un atelier dynamique de danse, Marcellin partagera ses réflexions sur la tolérance, le respect et l'importance de la culture pour favoriser l'harmonie sociale. Un moment unique pour célébrer la diversité et renforcer les liens entre nous.
12h à 15h. Participez à un événement inspirant avec Marcellin Gbazai, danseur et conférencier, où la danse africaine rencontre une réflexion profonde sur le vivre-ensemble. Après un atelier dynamique de danse, Marcellin partagera ses réflexions sur la tolérance, le respect et l'importance de la culture pour favoriser l'harmonie sociale. Un moment unique pour célébrer la diversité et renforcer les liens entre nous.
Cuisine parent-enfant -16 avril - BISCUITS DE PÂQUES
5 $
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner!
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner!
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
Ateliers de cuisine - Les tartines - 17 avril
5 $
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Atelier de cuisine - Les soupes repas - 24 avril
5 $
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Cuisine parent-enfant - 30 avril
5 $
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner!
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner!
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
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