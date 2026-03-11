Services d'entraide Le Relais

Organisé par

Services d'entraide Le Relais

À propos de cet événement

Programmation du mois d'avril 2026

399 Chem. de la Grande-Côte

Boisbriand, QC J7G 1A9, Canada

Cuisine collective - 18 avril
15 $
Disponible jusqu'au 17 juil.

12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe 5 repas savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!

Tarifs : 15 $ pour les membres associés / 5 $ pour les membres usagers.

1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas.


IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).

Groupe de méditation - 20 avril
Gratuit
Disponible jusqu'au 20 avr.

13h30 à 14h30. Rejoignez-nous pour des séances de méditations guidées, et offrez-vous un moment de calme et de recentrage. Gratuit pour tous les membres..

Cuisine collective - 21 avril
15 $

9h à12h. Cuisinez en groupe 5 savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!

Tarifs : 15 $ pour les membres associés / 5 $ pour les membres usagers.

1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas.


IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).

Atelier de cuisine - Les sauces - 23 avril
5 $
Disponible jusqu'au 22 avr.

10h à 12h. Un atelier pour découvrir de nouvelles recettes!

Venez cuisiner des plats autour d’un thème différent.

Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Cuisine collective - 25 avril
15 $
Disponible jusqu'au 23 avr.

12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe 5 repas savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!

Tarifs : 15 $ pour les membres associés / 5 $ pour les membres usagers.

1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas.


IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).

Atelier Papilles du monde - 29 avril
Gratuit
Disponible jusqu'au 29 avr.

9h30 à 12h. Avec notre cuisinière Annabell, venez vivre une expérience culinaire interculturelle qui favorisera l'ouverture aux différentes saveurs.


Le dîner sera ensuite servi à nos invités, à l'occasion de notre quatrième journée interculturelle au Relais! Si vous voulez rester pour le repas, vous devez également vous inscrire au dîner.

Activité interculturelle : diner et conférence - 29 avril
Gratuit
Disponible jusqu'au 29 avr.

12h à 15h. Venez vivre un diner aux saveurs du monde suivi d'une conférence immersive unique!
Québec : territoire de tous les possibles vous invite à découvrir le Québec autrement, à travers images, sons et récits inspirants. Une expérience humaine et sensible qui célèbre la diversité, le vivre-ensemble et les parcours qui façonnent notre société. Animé par les artistes et médiateurs culturels Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David.

ATTENTION : places limitées. En vous inscrivant, vous vous engagez à assister de 12h à 15h.

Atelier de cuisine - Le thé à l'anglaise - 30 avril
5 $
Disponible jusqu'au 29 avr.

10h à 12h. Un atelier pour découvrir de nouvelles recettes!

Venez cuisiner des plats autour d’un thème différent.

Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

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