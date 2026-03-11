Programmation du mois d'avril 2026

12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe 5 repas savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!



Tarifs : 15 $ pour les membres associés / 5 $ pour les membres usagers.



1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas.



IMPORTANT :

Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).