Programmation du mois d'avril 2026

Organisé par
À propos de cet événement
12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe 5 repas savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!
Tarifs : 15 $ pour les membres associés / 5 $ pour les membres usagers.
1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas.
IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).
13h30 à 14h30. Rejoignez-nous pour des séances de méditations guidées, et offrez-vous un moment de calme et de recentrage. Gratuit pour tous les membres..
9h à12h. Cuisinez en groupe 5 savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!
Tarifs : 15 $ pour les membres associés / 5 $ pour les membres usagers.
1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas.
IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).
10h à 12h. Un atelier pour découvrir de nouvelles recettes!
Venez cuisiner des plats autour d’un thème différent.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe 5 repas savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!
Tarifs : 15 $ pour les membres associés / 5 $ pour les membres usagers.
1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas.
IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).
9h30 à 12h. Avec notre cuisinière Annabell, venez vivre une expérience culinaire interculturelle qui favorisera l'ouverture aux différentes saveurs.
Le dîner sera ensuite servi à nos invités, à l'occasion de notre quatrième journée interculturelle au Relais! Si vous voulez rester pour le repas, vous devez également vous inscrire au dîner.
12h à 15h. Venez vivre un diner aux saveurs du monde suivi d'une conférence immersive unique!
Québec : territoire de tous les possibles vous invite à découvrir le Québec autrement, à travers images, sons et récits inspirants. Une expérience humaine et sensible qui célèbre la diversité, le vivre-ensemble et les parcours qui façonnent notre société. Animé par les artistes et médiateurs culturels Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David.
ATTENTION : places limitées. En vous inscrivant, vous vous engagez à assister de 12h à 15h.
10h à 12h. Un atelier pour découvrir de nouvelles recettes!
Venez cuisiner des plats autour d’un thème différent.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
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