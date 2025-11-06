Programmation du mois de décembre 2025

10h30 à 11h30. NOUVEAUTÉ! Venez découvrir les bienfaits de l'acupuncture NADA, une méthode de relaxation et de gestion du stress en groupe. Cette séance est ouverte à tous. Offrez-vous un moment de détente et de bien-être dans une ambiance calme et bienveillante. Ne manquez pas cette occasion de prendre soin de vous!