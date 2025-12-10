Programmation du mois de janvier 2026

Organisé par
13h à 14h30. Rejoignez-nous pour des séances de méditations guidées, et offrez-vous un moment de calme et de recentrage. Gratuit pour tous les membres.
13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe : 5 repas et un dessert à préparer ensemble. Des plats savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!
Tarifs : 15 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas et un dessert.
Menu :
Pain de légumineuses et de fromage, Poulet au brocoli, Polpette dans un pain, Macaroni chinois, Vol au vent aux œufs, Biscuits moelleux au chocolat.
IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).
13h30 à 14h30. NOUVEAUTÉ! Venez découvrir les bienfaits de l'acupuncture NADA, une méthode de relaxation et de gestion du stress en groupe. Cette séance est ouverte à tous. Offrez-vous un moment de détente et de bien-être dans une ambiance calme et bienveillante. Ne manquez pas cette occasion de prendre soin de vous!
SI LE GROUPE EST COMPLET, INSCRIVEZ VOUS ICI, ET ON VOUS CONTACTERA SI QUELQU'UN ANNULE.
13h à 15h.
Gratuit pour tous.
Avec l’arrivée de la nouvelle année, plusieurs se fixent des résolutions qui sont souvent difficiles à maintenir. Cet atelier propose plutôt de se fixer des objectifs simples, atteignables et réalistes, en lien avec nos forces et nos facteurs de protection. Une façon concrète de vivre des réussites et de se sentir accompli, à travers une activité riche, ludique, plaisante et artistique.
12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe : 5 repas et un dessert à préparer ensemble. Des plats savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!
Tarifs : 15 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas et un dessert.
Menu :
Poulet Kung Pao, Croquettes de tofu, Chaudrée de truite, Soupe aux légumes, Chili au bœuf, Pouding aux petits fruits.
IMPORTANT :
Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).
