Programmation du mois de janvier 2026

12h30 à 15h30. Cuisinez en groupe : 5 repas et un dessert à préparer ensemble. Des plats savoureux et abordables, à partager en bonne compagnie!



Tarifs : 15 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.



1 billet acheté = une portion qui équivaut à 5 repas et un dessert.



Menu :

Pain de légumineuses et de fromage, Poulet au brocoli, Polpette dans un pain, Macaroni chinois, Vol au vent aux œufs, Biscuits moelleux au chocolat.







IMPORTANT :

Vous pouvez payer en ligne lors de l'inscription, sinon par virement Interac ou en argent, en appelant au Relais (option 0).