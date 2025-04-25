Services d'entraide Le Relais

Organisé par

Services d'entraide Le Relais

À propos de cet événement

Programmation du mois de juillet

399 Chem. de la Grande-Côte

Boisbriand, QC J7G 1A9, Canada

Atelier de cuisine - Les radis - 3 juillet
5 $

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.

Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Groupe de méditation guidée et pleine conscience - 7 juillet
Gratuit

13h30 à 14h30. Rejoignez-nous pour des séances de méditations guidées axées sur la pleine conscience, et offrez-vous un moment de calme et de recentrage.

Atelier de cuisine - Les pâtes fraîches - 10 juillet
5 $

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.

Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Groupe de méditation guidée et pleine conscience -14 juillet
Gratuit

13h30 à 14h30. Rejoignez-nous pour des séances de méditations guidées axées sur la pleine conscience, et offrez-vous un moment de calme et de recentrage.

Atelier de cuisine Papilles du monde - 16 juillet
Gratuit

10h à 12h. Avec notre cuisinière Annabell, venez vivre une expérience culinaire interculturelle qui favorisera l'ouverture aux différentes saveurs. Le dîner sera ensuite servi à nos invités, à l'occasion de notre deuxième journée interculturelle au Relais! Si vous voulez rester pour le dîner, vous devez également vous inscrire au dîner, conférence et slam.

Dîner interculturel, conférence et slam - 16 juillet
Gratuit

12h à 15h. Participez à une conférence animée par Houmou Guiro – autrice et slameuse – sur le parcours migratoire et l’inclusion. Découvrez un jeu de 7 familles sur la diversité culturelle, suivi d’une prestation de slam avec accompagnement musical autour de l’immigration et de la résilience.

Atelier de cuisine - Pique-Nique - 17 juillet
5 $

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.

Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!