Programmation du mois de juillet

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison.
Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
13h30 à 14h30. Rejoignez-nous pour des séances de méditations guidées axées sur la pleine conscience, et offrez-vous un moment de calme et de recentrage.
10h à 12h. Avec notre cuisinière Annabell, venez vivre une expérience culinaire interculturelle qui favorisera l'ouverture aux différentes saveurs. Le dîner sera ensuite servi à nos invités, à l'occasion de notre deuxième journée interculturelle au Relais! Si vous voulez rester pour le dîner, vous devez également vous inscrire au dîner, conférence et slam.
12h à 15h. Participez à une conférence animée par Houmou Guiro – autrice et slameuse – sur le parcours migratoire et l’inclusion. Découvrez un jeu de 7 familles sur la diversité culturelle, suivi d’une prestation de slam avec accompagnement musical autour de l’immigration et de la résilience.
