Programmation du mois de mai

399 Chem. de la Grande-Côte

Boisbriand, QC J7G 1A9, Canada

Atelier de cuisine - Friteuse à air chaud (Airfryer) - 1 mai
CA$5

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison. Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Atelier boîte à lunch - 5 mai
CA$5

18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez les 4 dîners de la semaine de votre enfant (5 à 12 ans). Enlevez le stress quotidien de la préparation des lunchs! Menu: Pommes de terre aux cornichons, l’aneth et jambon, Mini-omelettes dans des moules à muffins, Muffins croustillants aux pommes. Tarifs : 5 $ par enfants membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.

Atelier de cuisine - Les Produits laitiers - 8 mai
CA$5

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison. Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Bien-être - acupuncture de groupe NADA - 12 mai
free

13h15 à 14h30. Le 12 mai, venez découvrir les bienfaits de l'acupuncture NADA, une méthode de relaxation et de gestion du stress en groupe. Cette séance est ouverte à tous. Offrez-vous un moment de détente et de bien-être dans une ambiance calme et bienveillante. Ne manquez pas cette occasion de prendre soin de vous !

Cuisine parent-enfant - Biscuits - 14 mai
CA$5

18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner! Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.

Atelier de cuisine- Bouffe de camping - 15 mai
CA$5

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison. Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Ateliers de cuisine - Les œufs - 22 mai
CA$5

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison. Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

Cuisine parent-enfant - Quiche - 28 mai
CA$5

18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner! Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.

Atelier de cuisine - Salades - 29 mai
CA$5

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison. Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.

