Programmation du mois de mai

18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez les 4 dîners de la semaine de votre enfant (5 à 12 ans). Enlevez le stress quotidien de la préparation des lunchs! Menu: Pommes de terre aux cornichons, l’aneth et jambon, Mini-omelettes dans des moules à muffins, Muffins croustillants aux pommes. Tarifs : 5 $ par enfants membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.