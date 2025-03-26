Programmation du mois de mai

13h à 15h. Cuisinez des recettes sous un même thème et rapportez vos créations à la maison. Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers.
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez les 4 dîners de la semaine de votre enfant (5 à 12 ans). Enlevez le stress quotidien de la préparation des lunchs! Menu: Pommes de terre aux cornichons, l’aneth et jambon, Mini-omelettes dans des moules à muffins, Muffins croustillants aux pommes. Tarifs : 5 $ par enfants membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
13h15 à 14h30. Le 12 mai, venez découvrir les bienfaits de l'acupuncture NADA, une méthode de relaxation et de gestion du stress en groupe. Cette séance est ouverte à tous. Offrez-vous un moment de détente et de bien-être dans une ambiance calme et bienveillante. Ne manquez pas cette occasion de prendre soin de vous !
18h à 19h30. Guidé par un intervenant, préparez un plat avec votre enfant (5 à 12 ans). Une belle occasion de partager un moment agréable et de lui transmettre le plaisir de cuisiner! Tarifs : 5 $ pour les membres associés / Gratuit pour les membres usagers. Vous devez également inscrire vos enfants afin de connaître le nombre exact de participants en cuisine.
