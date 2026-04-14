Programmation été 2026 - 5e et 6e année

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À propos de cet événement
Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas. * Pas de camp MDJ le 1er juillet (congé férié)
Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.
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