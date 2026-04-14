Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

Organisé par

Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

À propos de cet événement

Programmation été 2026 - 5e et 6e année

1236 Rue de la Durance

Québec, QC G2N 1X2, Canada

Semaine 1 - 29 juin au 2 juillet (fermé 1er juillet)
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas. * Pas de camp MDJ le 1er juillet (congé férié)

Semaine 2 - 6 au 9 juillet 2026
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.

Semaine 3 - 13 au 16 juillet 2026
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.

Semaine 4 - 20 au 23 juillet 2026
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.

Semaine 5 - 27 au 30 juillet 2026
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.

Semaine 6 - 3 au 6 août 2026
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.

Semaine 7 - 10 au 13 août 2026
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.

Semaine 8 - 17 au 20 août 2026
60 $

Lundi au jeudi, de 9h à 16h. Inclus toutes les activités, collations, 1 repas.

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