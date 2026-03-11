Programmation PCNCA - Printemps 2026

Offert par
À propos de cette boutique
Vendredi de 11h15 à 12h15
➜ Du 17 avril au 19 juin
➜ Un lien Zoom vous sera envoyé
Lundi de 13h à 15h
➜ Du 13 avril au 8 juin
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg
Jeudi de 13h à 15h
➜ Du 16 avril au 11 juin
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg
Vendredi de 10h à 12h
➜ Du 17 avril au 12 juin
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg
Mardi de 14h30 à 16h30
➜ Du 14 avril au 16 juin
📍Centre communautaire Cap-Rouge
4473 rue Saint-Félix, Cap-Rouge
MARDI de 13h à 15h
➜ Du 14 avril au 16 juin
📍Salle des Chevaliers de Colomb
234 Rue de la Grande-Hermine, St-Romuald
Mercredi de 13h30 à 15h30
➜ Du 15 avril au 17 juin
📍Résidence Carpe Diem
565 rue St-Joseph, Lévis
Jeudi de 14h30 à 16h30
➜ Du 16 avril au 18 juin
📍Gym Synapse
824 rue Paradis, porte 3
Québec
Mercredi - (10h à 11h30)
➜ Du 22 avril au 17 juin
📍Halles Fleur de Lys
245 rue Soumande, local 285
Québec
Les mardis de 13h30 à 15h
➜ Du 5 mai au 16 juin 2026
245, rue Soumande
Local 285
Québec, QC, G1M 3H6
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!