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Programmation PCNCA - Printemps 2026

C&E en VIRTUEL - Vendredi item
C&E en VIRTUEL - Vendredi
60 $

Vendredi de 11h15 à 12h15
➜ Du 17 avril au 19 juin
➜ Un lien Zoom vous sera envoyé

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C&E à Charlesbourg - LUNDI item
C&E à Charlesbourg - LUNDI
100 $

Lundi de 13h à 15h
➜ Du 13 avril au 8 juin
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg

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C&E à Charlesbourg - JEUDI item
C&E à Charlesbourg - JEUDI
100 $

Jeudi de 13h à 15h
➜ Du 16 avril au 11 juin
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg

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C&E à Charlesbourg - VENDREDI item
C&E à Charlesbourg - VENDREDI
100 $

Vendredi de 10h à 12h
➜ Du 17 avril au 12 juin
📍Centre de Loisirs du Jardin
4225 rue des Roses, Charlesbourg

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C&E à Cap-Rouge - MARDI item
C&E à Cap-Rouge - MARDI
100 $

Mardi de 14h30 à 16h30
➜ Du 14 avril au 16 juin
📍Centre communautaire Cap-Rouge
4473 rue Saint-Félix, Cap-Rouge

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C&E à Lévis - MARDI item
C&E à Lévis - MARDI
100 $

MARDI de 13h à 15h
➜ Du 14 avril au 16 juin
📍Salle des Chevaliers de Colomb
234 Rue de la Grande-Hermine, St-Romuald

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C&E à Lévis - MERCREDI item
C&E à Lévis - MERCREDI
100 $

Mercredi de 13h30 à 15h30
➜ Du 15 avril au 17 juin
📍Résidence Carpe Diem
565 rue St-Joseph, Lévis

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C&E à Sainte-Foy - JEUDI item
C&E à Sainte-Foy - JEUDI
100 $

Jeudi de 14h30 à 16h30
➜ Du 16 avril au 18 juin
📍Gym Synapse
824 rue Paradis, porte 3
Québec

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Cours Yin Yoga à Québec - MERCREDI item
Cours Yin Yoga à Québec - MERCREDI
60 $

Mercredi - (10h à 11h30)

➜ Du 22 avril au 17 juin
📍Halles Fleur de Lys
245 rue Soumande, local 285
Québec

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Atelier Voix à Québec - MARDI item
Atelier Voix à Québec - MARDI
60 $

Les mardis de 13h30 à 15h

➜ Du 5 mai au 16 juin 2026
245, rue Soumande

Local 285

Québec, QC, G1M 3H6

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