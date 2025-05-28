Programmation saison 2025-2026

Mardi 20 janvier 2026, 17 h 30, Conservatoire de musique de Saguenay



Yuki Isami, flûte

En mai 2024 Yuki Isami lançait un tout premier album intitulé Rives. Ce concert parcourt l'évolution de la musique japonaise au contact de l'occident. Allant de la musique traditionnelle vers la musique contemporaine, en passant par la période classique et ses compositeurs occidentaux ayant été influencés par la culture nippone, le spectacle se révèle être autant un voyage de l'Est vers l'Ouest qu'un parcours musical temporel. Sur scène Yuki est accompagnée par la pianiste Natsuki Hiratsuka et le percussionnoste Ian Lettre.