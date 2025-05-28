Programmation saison 2025-2026

Organisé par
Dimanche 21 septembre 2025, 14 h 30, Théâtre C de Chicoutimi
Marie Bégin, violon
L'Orchestre vous invite à un voyage inspiré par la poésie et le théâtre. Des paysages oniriques du Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy à l'esprit Shakespearien de Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, assistez à un dialogue inoubliable, avec 49 musiciens sur scène.
Dimanche 26 octobre 2025, 14 h 30, Théâtre C de Chicoutimi
Marianne Lambert, soprano
Laissez-vous emporter dans l'univers unique, riche et virtuose de l'incomparable Wolfgang Amadeus Mozart. Avec 38 musiciens et la participation de Marianne Lambert, soprano.
Dimanche 8 février 2026, 14 h 30, Théâtre C de Chicoutimi
Mikhailo Babiak, cor
Le programme suit les pas de trois grands compositeurs inspirés par la beauté de la nature : avec Webern, elle est un souffle d'été; avec Strauss, elle devient un écho intime; chez Beethoven, elle se transforme en une célébration grandiose.
Jeudi 12 mars 2026, 17 h 30, Théâtre C de Chicoutimi
Alexis Basque, trompette
Charles Richard-Hamelin, piano
Ce concert des plus réjouissants comprend des oeuvres brillantes et énergiques, oscillant entre légèreté, gravité et satyre. Notamment le réjouissant Concerto pour piano no 1 de Chostakovitch et Divertissement de Jacques Ibert. Ave 38 musiciens et un duo de solistes, piano et trompette.
Dimanche 19 avril 2026, 14 h 30, Théâtre C de Chicoutimi
Jamie Adkins, acrobate
L'artiste de cirque international Jamie Adkins accompagne habilement les musiciens et le public dans un voyage poétique avec de nombreux tours impressionnants. Un concert à la fois audacieux et délicat, pour les petits et grands amateurs de musique ! Avec 45 musiciens sur scène et un acrobate.
Vendredi 21 novembre 2025, 17 h 30, Église St-Mathias
Le Quatuor Saguenay
Le Quatuor Saguenay vous offre une expérience où les cordes puisent au rytme de danses réinventées : un voyage où Debussy croise André Gagnon, où le folklore se mêle au tango. Le tout porté par l'énergie contagieuse et la complicité naissante de quatre musiciens d'un quatuor qui, même après trois décennies d'histoire, n'a pas fini de vous surprendre.
Mardi 20 janvier 2026, 17 h 30, Conservatoire de musique de Saguenay
Yuki Isami, flûte
En mai 2024 Yuki Isami lançait un tout premier album intitulé Rives. Ce concert parcourt l'évolution de la musique japonaise au contact de l'occident. Allant de la musique traditionnelle vers la musique contemporaine, en passant par la période classique et ses compositeurs occidentaux ayant été influencés par la culture nippone, le spectacle se révèle être autant un voyage de l'Est vers l'Ouest qu'un parcours musical temporel. Sur scène Yuki est accompagnée par la pianiste Natsuki Hiratsuka et le percussionnoste Ian Lettre.
Samedi 21 mars 2026, 19 h 30, Conservatoire de musique de Saguenay
Pantaèdre
Séville, ville de tous les charmes, se retrouve au coeur de ce programme haut en couleurs ! Pentaèdre saura vous en mettre plein la vue et les oreilles grâce aux oeuvres de Rossini et Bizet, en passant pas Turina, Briccialdi et Navarro.
Vendredi 24 avril 2026, 17 h 30, Conservatoire de musique de Saguenay
Le Quatuor Saguenay
Ce programme propose une réflexion dédiée aux victimes de la guerre. Le programme comprendra des oeuvres méditatives pour enrober le magistral et très connu Quatuor à cordes no 8 en do mineur de Chostakovitch.
Mercredi 22 octobre 2025, 19 h 30, Conservatoire de musique de Saguenay
Ensemble Renouveau
Dans un parcours à travers l'imaginaire, passez des nuits d'Arabie jusqu'aux sommets enneigés de la Scandinavie, en passant par les mers en bateau de pirate. Vous entendrez de la musique grandiose : opéras, les trames de films marquants, des musiques traditionnelles, nostalgiques, des compositions originales, sans oublier un détour dans la musique populaire québécoise.
Mercredi 29 octobre 2025, 20 h, Théâtre Palace Arvida
Ô-Celli
Ô-Celli c'est la vibration unique du violoncelle qui, multiplié par huit, donne une dimension de cathédrale sonore aux oeuvres arrangées et revisitées par l'original et magnifique ensemble belge de violoncelles. Ô-Celli regroupe certes des musiciens de formation classique, mais surtout ouverts sur le monde et sa diversité. Les concerts sont des invitations au-delà des fontières stylistiques.
Mardi 24 février 2026, 20 h, Théâtre C de Chicoutimi
Les Boréades de Montréal
Bach, Rameau et autres compositeurs baroques accompagnent cette somptueuse mise en scène du récit de l’expédition qui a mené Samuel Lalande-Markon et son partenaire David Désilets de Montréal à Kuujjuaq. À travers mots, musique et images, l’univers nordique du Québec ainsi que le lien qui unit les gens qui le fréquentent se révèlent en clair-obscur.
Samedi 13 décembre, 14 h et 20 h, Théâtre C de Chicoutimi
Choeur Expérience Gospel
Ce concert exceptionnel réunissant le Choeur expérience Gospel et une vingtaine de musiciens de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean promet de fusionner les harmonies vibrantes du gospel avec la richesse orchestrale. Une expérience humaine inoubliable !
