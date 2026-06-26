AGEEI (Association Générale des Étudiants et Étudiantes en Informatique de l'UQAM)

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Programme CLIC-OPEQ

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Portable - 13 à 14 po - 8 Go RAM
110 $

Format compact, idéal pour glisser dans votre sac de cours. Livré prêt à l'utilisation.

Specs:

  • Intel i5 (8e gén) ou Ryzen 5 (3e gén)
  • Écran 13-14"
  • 8 Go RAM
  • SSD 240 Go
  • Windows 11 Pro
  • Webcam & Wi-Fi intégrés.
  • Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre.
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Portable - 14 à 15 po -16Go RAM
160 $

Le choix idéal pour les développeurs. En plus de son écran plus large pour un meilleur confort visuel, ce modèle double la mémoire vive. Livré prêt à l'utilisation.

Specs:

  • Intel i5 (8e gén) ou Ryzen 5 (3e gén)
  • Écran 14-15"
  • 16 Go RAM
  • SSD 240 Go
  • Windows 11 Pro
  • Webcam & Wi-Fi intégrés.
  • Garantie 1 an pièces et main-d'œuvre.
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Addon - Installation Linux item
Addon - Installation Linux
35 $

Confiez la préparation de votre machine à l'équipe technique de l'AGEEI.

Votre portable sera livré prêt pour le code avec un environnement complet préinstallé : Git, VS Code, Neovim, Docker, Docker Compose et IntelliJ IDEA.

Addon - Stockage Supplémentaire (HDD) item
Addon - Stockage Supplémentaire (HDD)
30 $

Un HDD de 500Go

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