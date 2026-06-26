Programme CLIC-OPEQ

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Format compact, idéal pour glisser dans votre sac de cours. Livré prêt à l'utilisation.
Specs:
Le choix idéal pour les développeurs. En plus de son écran plus large pour un meilleur confort visuel, ce modèle double la mémoire vive. Livré prêt à l'utilisation.
Specs:
Confiez la préparation de votre machine à l'équipe technique de l'AGEEI.
Votre portable sera livré prêt pour le code avec un environnement complet préinstallé : Git, VS Code, Neovim, Docker, Docker Compose et IntelliJ IDEA.
Un HDD de 500Go
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