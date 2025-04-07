Programme Co-Élévation — Relations gouvernementales

Le montant inclus les taxes de ventes en vigueur au Québec.
TPS (5%): 100,00 $ TVQ (9.975%): 199,50 $
*votre crédit Cercle MAIN peut être appliqué sur ce produit.
Le montant inclus les taxes de ventes en vigueur au Québec.
TPS (5%): 62,50 $ TVQ (9.975%): 124,69
*votre crédit Cercle MAIN peut être appliqué sur ce produit.
Le montant inclus les taxes de ventes en vigueur au Québec.
TPS (5%): 125,00 $ TVQ (9.975%): 249,38 $
Le montant inclus les taxes de ventes en vigueur au Québec.
TPS (5%): 75,00 $ TVQ (9.975%): 149,63 $
Prix incluant les taxes.
Une demi-journée de formation, à Montréal, sur les relations publiques et les relations gouvernementales, donnée par l'agence TACT.
🗓️ 10 septembre 13h à 16h
📍bureaux de la FCCQ 700 Boul. René-Lévesque Ouest, Montréal
La formation vous permettra de:
1. comprendre l’appareil gouvernemental (municipal, provincial, fédéral)
2. manoeuvrer le contexte politique
3. maîtriser les règles d’or en relations publiques et gouvernementales
4. construire sa stratégie de relations publiques et gouvernementales
