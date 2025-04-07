Programme Co-Élévation — Relations gouvernementales

Prix incluant les taxes.



Une demi-journée de formation, à Montréal, sur les relations publiques et les relations gouvernementales, donnée par l'agence TACT.



🗓️ 10 septembre 13h à 16h

📍bureaux de la FCCQ 700 Boul. René-Lévesque Ouest, Montréal



La formation vous permettra de:



1. comprendre l’appareil gouvernemental (municipal, provincial, fédéral)



2. manoeuvrer le contexte politique



3. maîtriser les règles d’or en relations publiques et gouvernementales



4. construire sa stratégie de relations publiques et gouvernementales



