Programme Co-Élévation — Relations gouvernementales

2 Billets — adhérent.e.s Cercle MAIN ORGANISATION
1 Billet — adhérent.e.s Cercle MAIN PRO ou ORGANISATION
2 Billets — adhérent.e.s Cercle MAIN PERSO
1 Billet — adhérent.e.s Cercle MAIN PERSO
Demi-journée de formation en relations gouvernementales
Une demi-journée de formation, à Montréal, sur les relations publiques et les relations gouvernementales, donnée par l'agence TACT.

🗓️ 10 septembre 13h à 16h
📍bureaux de la FCCQ 700 Boul. René-Lévesque Ouest, Montréal


La formation vous permettra de:

1. comprendre l’appareil gouvernemental (municipal, provincial, fédéral)

2. manoeuvrer le contexte politique


3. maîtriser les règles d’or en relations publiques et gouvernementales

4. construire sa stratégie de relations publiques et gouvernementales 


