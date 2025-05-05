Programme collégial et universitaire été 2025

8000 Boul. Leduc #104

Brossard, QC J4Y 0E9, Canada

Programme COLLÉGIAL régulier - Joueuse
CA$270

Ce billet comprend 6 séances le lundi de 19h30 à 21h comme mentionné dans la description. Taxes incluses. *L'option powerskating se trouve plus bas.

Programme COLLÉGIAL régulier - Gardienne de but
CA$270

Ce billet comprend 6 séances le lundi de 19h à 21h comme mentionné dans la description. Taxes incluses.

Programme UNIVERSITAIRE régulier - Joueuse
CA$270

Ce billet comprend 6 séances le mardi de 19h30 à 21h comme mentionné dans la description. Taxes incluses. *L'option powerskating se trouve plus bas

Programme UNIVERSITAIRE régulier - Gardienne de but
CA$270

Ce billet comprend 6 séances le mardi de 19h à 21h comme mentionné dans la description. Taxes incluses.

Option POWERSKATING - Joueuse collégiale et universitaire
CA$180

*Il est obligatoire d'être inscrite au programme régulier pour s'inscrire aux séances de powerskating. Ce billet comprend 6 séances de powerskating et d'habiletés le jeudi de 17h40 à 19h. Taxes incluses.

Séance unique
CA$40

Valide pour une séance

